Diputado Sepúlveda critica proyecto de reactivación económica: "El mundo del transporte queda fuera de todos los beneficios"

El parlamentario radical sostuvo que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados no otorga liquidez a pymes y no considera a totalidad del transporte de pasajeros en los beneficios.

El diputado radical Alexis Sepúlveda, presentó sus reparos al proyecto aprobado en la Cámara que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo, tras considerar que la iniciativa deja fuera a quienes forman parte del trabajo asociado al transporte, tal como lo son las asistentes del transporte escolar, así como no deja claro qué pasará con la locomoción de buses rurales, situación que preocupa por sobre todo a medianos y a pequeños empresarios, que hacen un esfuerzo por trasladar a las personas entre pequeñas localidades y las grandes ciudades,

"La gran mayoría conoce en detalle lo que trabajó la comisión mixta con respecto a los beneficios de pequeñas, medianas y grandes empresas. También hay importantes beneficios que van para las empresas más grandes del país, para las grandes riquezas de Chile, pero hay un artículo que fue incorporado en esa comisión, que no fue discutido en este Congreso, algo totalmente nuevo y se lo pedimos al ministro en su momento, que esto debió haber pasado por la Comisión de Obras Públicas y Transportes, por Hacienda y se ahorraron ese trámite, esa discusión, no se si por agilizar la entrega de este beneficio o simplemente por ahorrarse una discusión sobre un tema que es tan delicado y que lo venimos planteando desde hace tanto tiempo (...)", dijo el jefe de la Bancada Radical.

El parlamentario agregó que "en la Comisión de Hacienda le pedimos al ministro que en la discusión del proyecto de la clase media, pudiera abrir el trabajo junto al mundo del transporte, que estaba quedando fuera prácticamente de todos los beneficios y fue así, importantes sectores que representan al transportes de pasajeros, quedaron fuera de esta discusión, desde los conductores, un factor clave de esta iniciativa".

El legislador radical por la región del Maule, expresó que "esta es una situación compleja que nos pone entre la espada y la pared, de poder aprobar lo que claramente es insuficiente; quiero señalarlo acá, porque esto no da solución al problema si alguien cree que con la mera aprobación de estos recursos, de este bono de 350 mil pesos, que es un préstamo que hay que devolverlo, que si no se devuelve se va a cargar al próximo permiso de circulación, donde no está claro si están incorporados los taxis de turismo y de taxi ejecutivo, tampoco qué pasa con los buses rurales, se hablaba solo de los conductores y no de los propietarios".

El parlamentario radical sostuvo que "quiero señalar que hay regiones como la del Maule, como la de O'Higgins, que tienen una gran cantidad de servicios rurales y que obviamente esos servicios se prestan en condiciones económicas muy precarias, no es gente que se haga rica, es gente que casi hace patria, son servicios pequeños que van de grandes ciudades a pequeñas localidades, con mucho esfuerzo, a ellos no les estamos dando respuesta".

Del mismo modo, Sepúlveda afirmó que "hemos hablado de conductores y propietarios y en el caso del transporte escolar lo que tenemos con mayor presencia son las asistentes quienes acompañan al conductor para la subida y la bajada de los alumnos, ellos al tenor de este acuerdo no estarían incorporados. Queda para un decreto que lo va a emitir el Ministerio de Hacienda y que finalmente ahí vamos a conocer como viene la implementación de esta norma".

El legislador argumentó que "espero que no se recurra a los recursos regionales para apalancar este compromiso que hace el gobierno. Dejemos a las regiones que puedan utilizar sus recursos para complementar a lo mejor, lo que está planteando el Ejecutivo y tenemos una duda con respecto al decreto, hubo un acuerdo al cual todos concurrimos, un proyecto, una ley para mejorar y modernizar la carrera funcionara, bueno también quedó entregado un decreto que tenía que presentar el Ministerio de Justicia a la Dirección de Presupuesto, pero ese decreto no reconoce los acuerdos que se generaron con Gendarmería y hoy tenemos un gran problema. No confío en las características de este decreto. Hubiese sido mucho más razonable que hubiesen quedado comprometidos el detalle de cuáles son las características que hubiese significado esta ayuda para el sector Transporte".

Sepúlveda, puntualizó que "insisto, estamos en una decisión compleja, avanzar los obliga por la urgencia y por la escasa ayuda que han tenido conductores y propietarios, pero el tema no se resuelve hoy, seguirá pendiente porque obviamente es insuficiente lo que el gobierno ha comprometido con el gremio del transporte".

