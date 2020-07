Diputado Schalper tras denuncia de Celis: "Me comporto de una manera éticamente intachable"

El parlamentario RN se defendió de la denuncia que hizo en su contra su par Andrés Celis, quien lo acusó de ofrecer favores políticos a otros parlamentarios a cambio de que este miércoles voten contra el proyecto de retiro del 10% de las AFP.

El diputado Diego Schalper se defendió de la denuncia que hizo en su contra su par Andrés Celis, quien lo acusó de ser intermediario de algunos ministros para ofrecer favores políticos a otros parlamentarios a cambio de que este miércoles voten contra el proyecto de retiro del 10% de las AFP.

"Todos los que me conocen saben que me comporto de una manera éticamente intachable", afirmó el parlamentario de Renovación Nacional.

Celis acusó a Schalper de llamar a otros diputados "como intermediarios de algunos ministros ofreciendo algún tipo de beneficio de gracia y algunos puestos de Gobierno, beneficios de gobiernos regionales, puestos en los gobiernos regionales".

"Me molesta -añadió Celis en CNN- porque se empodera a ciertos diputados que aparecen como casi representantes de una élite política de Gobierno y nosotros nos debemos a la gente y no a ser recaderos ni voceros de lo que los ministros pretendan hacer. Menos cuando aparece el tema de las AFP que en Chile, si hay gente odiada, son las AFP y los políticos".

Schalper, en todo caso, advirtió que no comentará el detalle de las imputaciones de Celis hasta este miércoles. "No me voy a referir hasta terminada la votación de mañana porque todo lo que diga va a ser interpretado con una intencionalidad que no tiene", puntualizó a radio Biobío.

"Mañana, terminada la votación, voy a convocar a un punto de prensa", afirmó.

De todos modos, Schalper explicó, sobre los diálogos con otros parlamentarios, que "algunos dicen que quizás soy demasiado explícito en mis posturas, pero es porque estoy convencido. ¿Celis? No me refiero a comportamientos del resto ni ando atribuyéndole acciones a los demás".

Sobre la votación de este miércoles, señaló que "espero que cada diputado lo haga en conciencia y gane la opción que tenga más votos".

