Diputado Ricardo Celis exige a BancoEstado tomar medidas para mejorar atención de clientes

El parlamentario busca que la entidad bancaria mejore su atención ante la exposición a la lluvia y el frío que enfrentan los clientes.

Un enérgico llamado de atención al Gobierno y al presidente de BancoEstado Sebastián Sichel realizó el diputado por La Araucanía Ricardo Celis, ante el incumplimiento en las medidas de protección de clientes a los que se comprometió el subgerente regional Nicolás Velásquez con motivo del coronavirus y de la temporada invernal que ya se acerca a su fin.

"Es inconcebible que luego de 55 días de haber hecho la solicitud de mejoras en la atención al público, ante lo cual hubo compromisos hechos por parte de Vásquez, la entidad bancaria estatal haga oídos sordos y no haya implementado ninguna acción definitiva (aún si se hubiera realizado alguna de manera transitoria) para contrarrestar o minimizar los posibles contagios por Covid-19 o enfermedades de invierno que se pudiesen generar mientras los usuarios esperan atención" declaró el parlamentario.

Celis, junto al Consejero Regional Alejandro Mondaca y al Concejal por Temuco Esteban Barriga, alertados por la ciudadanía, tuvieron una reunión el día 25 de junio para exponer esta situación a Velásquez "El subgerente de BancoEstado se comprometió en esa ocasión a implementar toldos y demarcaciones visibles para fomentar el distanciamiento físico de los clientes en las filas apenas deje de llover, sin embargo estando casi a finales de agosto aún no vemos nada mientras que otras instituciones privadas si lo han hecho" declaró el legislador.

En el mismo sentido, el Consejero Regional Alejandro Mondaca puso énfasis que en la gran mayoría de sus sucursales en Temuco, BancoEstado dispone de amplias superficies donde disponer de esos elementos de distanciamiento y protección. "Si observamos las sucursales de Av. Alemania por ejemplo existen espacios en los estacionamientos donde perfectamente se podría haber dejado una demarcación en el piso y algún elemento mínimo que permita protección de la lluvia. Sentimos que aquí no solo se le ha mentido a un poder del Estado y a autoridades democráticamente electas, lo que ya es grave, sino que además se le ha mentido a la gente, a los clientes de BancoEstado a quienes se les hizo creer que se iba a hacer algo por evitar la proliferación de contagio de coronavirus y otras enfermedades de invierno".

Adicional a esto, el parlamentario realizará una denuncia por incumplimiento en el protocolo para establecimientos de bienes y servicios exigido en el Plan Paso a Paso, ya que no existe el demarcado en zona exterior de la sucursal BancoEstado que se solicita. "Aquí, no se trata de buena voluntad. Hay protocolos sanitarios que al parecer ni siquiera se han leído, por tanto, mucho menos se han implementado. Y no solo el subgerente regional no ha dado respuesta, sino que el mismo Sebastián Sichel, presidente de BancoEstado, ha dado excusas y no ha concedido ni audiencia ni dado respuesta por mail" finalizó Celis.

HISTORIA DE UNA POSTERGACIÓN

Martes 23 de junio 2020: Diputado Celis solicita agendar reunión con sub gerente de BancoEstado Temuco, Nicolás Velásquez, para expresar su preocupación y búsqueda de alternativas ante la exposición a la lluvia y el frio al que se exponen los usuarios que acuden a esta entidad financiera, además de implementar ventanillas de priorización para los adultos mayores.

Jueves 25 de junio: se lleva a cabo la audiencia a la que asisten el diputado junto al presidente del Core Alejandro Mondaca y al concejal por Temuco Esteban Barriga. En esta reunión se establecen compromisos y plazos de cumplimiento.

Viernes 10 de julio: Se envía oficio a presidente de BancoEstado Sebastián Sichel solicitando audiencia virtual para abordar estos temas y otros tales como atención diferenciada para adulto mayor, disminución de cobro por tarjetas Cuenta Rut a esta población, sin tener respuesta.

Jueves 06 de agosto: a petición del Coordinador del equipo parlamentario se solicita nueva audiencia con el subgerente de esta entidad, debido a que los problemas y compromisos que se habían adquirido en la audiencia anterior no se han concretado, al solicitar esta nueva Reunión, la secretaria del subgerente indica que por agenda no es posible otorgar nueva audiencia, ya que subgerente se encuentra visitando las sucursales del banco a nivel regional que estaban en sus preparativos para la gran cantidad de gente que retiraría el 10% de sus fondos previsionales.

Tras la nula respuesta de parte de la oficina de Sebastián Sichel y tras insistencia por teléfono se vuelve a solicitar audiencia con presidente de BancoEstado, y esta vez se responde que no hay disponibilidad de agenda con motivo de reuniones de coordinación por retiro de 10% de fondos previsionales.

