Diputado Ramírez cataloga como una “estafa” propuesta de oposición sobre pensiones

El parlamentario UDI señaló que la iniciativa propuesta es "injusta", porque ese 6% de cotización adicional que quieren que se destine en su totalidad a un fondo colectivo, "lo va a pagar la clase media".

Críticas recibió la propuesta que entregó este mediodía la oposición en donde solicitan que el 6% de cotización adicional se destine en su totalidad a un fondo colectivo. Esto, a diferencia de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, la cual apunta a que de ese 6%, un 3% vaya a solidaridad y el 3% a ahorro individual.

Al respecto, el diputado de la UDI e integrante de la comisión del Trabajo, Guillermo Ramírez, fue lapidario.

"La propuesta de la oposición radical es una estafa porque finalmente lo que ellos están diciendo que el 6% de cotizaciones adicional va a ir a un fondo de reparto", dijo el parlamentario.

"Segundo ese 6% se va a perder para efecto de heredarle la plata a nuestros hijos, también se va a perder esa plata en caso de enfermedades graves que la podrían haber sacado al momento de jubilar para vivir mejor sus últimos días. Y además es injusto porque este 6% lo va a pagar la clase media", agregó.

Además, indicó que la iniciativa de la oposición propone que la nueva cotización de 6% de cargo del empleador "no tenga tope imponible, de modo de generar un sistema con mayor solidaridad".

"Los dueños de empresas sean grandes, chicas, medianas, no tienen contrato de trabajo, tampoco boletean y por lo tanto no imponen. Entonces este 6% para mejorar las pensiones se lo vamos a cargar a la clase media y a los trabajadores más vulnerables en vez de hacerlo como lo hemos propuesto nosotros que es con impuestos. Que el 16% vaya a la cuenta individual y las mejoras se paguen con impuestos que son lo que pagan los más ricos y no la clase media", concluyó Ramírez.

