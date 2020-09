Diputado Pablo Kast por inhabilidades: "Encuentro una vergüenza de la clase política que estemos pensando cómo asegurarnos la pega en el Estado"

Parlamentario Evópoli se mostró contrario al proyecto que permitiría a alcaldes, concejales, cores, diputados y senadores, competir por otro cargo, pese a la ley de reelecciones.

El pasado jueves 10 de septiembre, la Comisión Mixta aprobó el proyecto que levanta las inhabilidades para alcaldes, concejales, consejeros regionales, futuros gobernadores regionales, diputados y senadores.

De esta manera, tanto las salas de la Cámara de Diputados como la del Senado deberán decidir si aprueban esta iniciativa, la que viene a remecer completamente el tablero político de cara a las próximas elecciones.

Esto, debido a que muchas autoridades podrían eventualmente dejar sus cargos para postularse a otros. Vale decir, un diputado que no pueda optar por el mismo cargo debido a la ley que imposibilita la reelección a autoridades, ahora podría renunciar y ser candidato, por ejemplo, a alcalde.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con el diputado Pablo Kast (Evópoli), para que entregara su análisis respecto a lo que se había aprobado en la comisión mixta y que ahora deberá ser zanjado en ambas cámaras.

"La peor opinión tengo. Encuentro una vergüenza de la clase política que estemos pensando cómo asegurarnos la pega en el Estado entre nosotros. La ley de las sillitas musicales me parece darle la razón a todos los que dicen que los políticos estamos más preocupados de nosotros mismos que de la gente", señaló con énfasis el parlamentario.

De igual forma, sostuvo que "hay muchos que me dicen por qué quiero jubilar a la gente que está en política, y no se trata de eso, yo siempre he defendido en mis argumentos a la ley de reelección, que para poder tener una democracia más oxigenada, necesitamos que la gente compita por un cargo de elección popular en relativa igualdad de condiciones, sin que esa diferencia se base en redes de poder, en redes de clientelismo, que es el principal cáncer -creo yo- de la eternización en el poder. Si tú das la posibilidad que haya una persona, aunque se limite su reelección en el mismo cargo, pero se elija en otro cargo en el mismo territorio, esas redes de clientelismo también son funcionales a esa elección, por tanto no hay igualdades de condiciones para alguien que quiere entrar en política".

Además, Pablo Kast indicó que "yo no tendría ningún problema con que no existieran inhabilidades a personas que quieran ir a postularse por otro territorio. Por ejemplo, si fuera de Arica, trabajo allá y quiero aportar a Santiago o a un cargo nacional, ahí no le veo inconveniente porque las redes de clientelismo no son funcionales a mi cargo, a mi candidatura. Pero cuando te repites el territorio, creo que ahí entramos a un problema, porque se genera un monopolio en la política por parte de los que están ahí, basándose en cargos que tienen recursos, que tienen herramientas que no son parejas para el resto. Ahí es donde me hace mucho ruido".

Por último, el parlamentario de Evópoli aseguró que "yo soy muy contrario a que los parlamentarios se puedan reelegir como senadores. Por ejemplo, un senador que se le acaba el periodo, va ahora a ser diputado de nuevo, me parece que tampoco corresponde porque es basarse en la misma red clientelista por un cargo distinto, y viceversa tampoco. Creo que uno debiera aportar y después asumir otro rol en la sociedad".

