Diputado Naranjo acusa a Lavín de hacer un "show" y oficia a Contraloría por supuesto mal uso de la residencia sanitaria

Este martes el alcalde de Las Condes ingresó a una residencia sanitaria ubicada en su comuna tras tener contacto estrecho con una persona contagiada con Covid-19.

"Lavín muestra la residencia sanitaria en la que se internó". Ese fue el título de la portada del diario Las Últimas Noticias de este miércoles, que muestra como foto principal al alcalde de Las Condes en la habitación del hostal donde se encuentra recluido desde este martes, de manera preventiva.

En las páginas interiores del matutino, el jefe comunal muestra a través de selfies cómo es la pieza donde está cumpliendo con el aislamiento al que se fue tras haber tenido un contacto estrecho con un portador de Covid-19. Según explicó, prefirió realizar el proceso en este lugar, ya que en su casa dos personas sufren enfermedades de base, diabetes e hipertensión.

"Ya estoy instalado en la residencia sanitaria. Me acaban de traer el almuerzo: son porotos con rienda; hace mucho, mucho tiempo que no comía esto... Una ensalada, sémola con leche y Coca Cola Light", fue uno de los tuiteos que realizó el histórico militante de la UDI.

Estos hechos despertaron las críticas de parlamentarios y alcaldes opositores. Es más, el diputado Jaime Naranjo (PS) envió un oficio a la Contraloría General de la República para que indague un posible mal uso de Lavín del establecimiento temporal de salud.

"Creemos que aquí se está haciendo un show a partir de una situación que afecta lamentablemente al país (...) Las residencias sanitarias son para las personas que no tienen recursos o medios, ya que en sus casas no se reúnen las condiciones para hacer este aislamiento", expuso Naranjo.

El parlamentario opositor acusó: "Claramente se han pasado a llevar las normas sanitarias del país, ya que no corresponde que el señor Lavín esté en una residencia sanitaria, porque él tiene las condiciones para hacer el confinamiento en su casa".

Para el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) "lo de Lavín ya es demasiado. Hizo espectáculo para reabrir un mall en un momento crítico, aparece en la televisión todos los días y ahora se va a una residencia para sacarse fotos utilizando un cupo que otros necesitan. Y es el candidato de la derecha para suceder a Sebastián Piñera. Impresentable", apuntó el parlamentario magallánico.

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (ex PS), en tanto, cuestionó que si bien "cualquier ciudadano o ciudadana tiene el derecho de acceder a una residencia sanitaria si cumple con los requisitos, evidentemente que quienes ejercemos una función pública, en este caso los alcaldes y alcaldesas, tenemos mejores condiciones para abordar una eventual cuarentena, más aún si es preventiva, desde el punto de vista de las condiciones de aislamiento".

Según Durán, "me parece que debiéramos privilegiar que este beneficio sea dirigido especialmente a quienes más lo necesitan".

En el citado diario, Lavín comentó, sobre su estadía en el hotel sanitario, que su pieza tiene todas las comodidades: "Tiene un televisor, una buena cama, un baño. Tengo mi computador. La atención de salud es muy buena, ya han venido dos veces en el día a tomarme los signos vitales, la capacidad respiratoria, la fiebre, la presión. Estoy bien atendido".

Respecto del examen de PCR, el alcalde precisó: "Por ahora no tengo síntomas, salvo los de un resfrío común, me siento resfriado, nada más. Me dijeron que el PCR no tenía que hacerlo todavía, sino que en unos cuatro días más por si aparecen más síntomas".

