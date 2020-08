Diputado Morán descartó que Chile Vamos trabaje con Kast por el «Rechazo»: "Está con la campaña del terror"

"Está con la campaña del terror, no quiere cambios ni plebiscito, critica a Chile Vamos ¿y quiere hacer campaña con la coalición? Este cuento no me gusta", dijo el parlamentario RN.

Nacional , Viernes 28 de agosto de 2020 a las 12:20 horas