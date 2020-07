Diputado Mellado (RN) emplazó al presidente Piñera a cambiar a ministro Blumel por violencia en La Araucanía

El parlamentario hizo el llamado ante la violenta jornada registrada este lunes, donde una serie de violentas tomas ocurrieron en la oficina del Registro Civil de Temuco y en varias municipalidades de la región.

Una serie de violentas tomas ocurrieron este lunes en la oficina del Registro Civil de Temuco y en varias municipalidades de la región de La Araucanía por parte de comuneros mapuche, quienes se manifestaron a favor de la libertad de los ocho presos que se encuentran en huelga de hambre desde hace 85 días.

En la toma de la oficina del Registro Civil, emplazada en el edificio de la Intendencia, hubo cuatro heridos, entre ellos el director del servicio, Juan de Dios Fuentes, y 11 detenidos.

A su vez, entre los municipios que fueron tomados estuvieron los de Galvarino, Victoria, Curacautín, Traiguén y Collipulli.

En medio de este panorama, el diputado RN Miguel Mellado hizo un enérgico llamado al presidente Sebastián Piñera a "poner atajo" a la violencia y a "cambiar a sus ministros si no son capaces", aludiendo al titular de Interior, Gonzalo Blumel, por no anticiparse.

"Es inaceptable lo que está pasando hoy en La Araucanía. Al menos seis municipios tomados, además, ingresaron a oficinas del Servicio de Registro Civil en Temuco, donde le pegaron a la secretaria, al director, dejaron la destrucción completa en esa repartición y en la Intendencia de La Araucanía", acusó Mellado.

"Yo lamento que las autoridades no se hayan anticipado. ¿Dónde está la anticipación de la que habló el ministro (del Interior) Gonzalo Blumel? ¿Dónde está la inteligencia para saber hacia dónde va este camino? ¿Hasta cuándo vamos a resistir este tipo de violencia en La Araucanía? Esa violencia ya está llegando a sectores urbanos, en contra de las personas que trabajan en el servicio público", apuntó.

Luego, arremetió contra el gabinete. "Ya basta. Llamo al Presidente a poner atajo de una vez por todas a esto. Y si sus ministros no son capaces, cámbielos, pero ya está bueno que en La Araucanía nos den la espalda", planteó.

La semana pasada, el parlamentario también había apuntado contra Blumel, luego de una serie de atentados en la ruta 5 Sur. "Ha fallado el estado de derecho, tenemos un ministro de seguridad pública que no está dando el ancho y un coordinador de la macrozona sur que no existe. Yo llamo al ministro del Interior Gonzalo Blumel a que si él no puede manejar la situación de La Araucanía y Arauco dé un paso al costado, porque esto ya no da para más", señaló.

