Diputado Marcelo Díaz por cambio de gabinete: "Son todos partidarios del rechazo al cambio constitucional"

El parlamentario de UNIR expresó que espera que los nuevos ministros "sean prescindentes" y "no tener un gobierno haciendo campaña porque francamente eso sería ilícito y antiético".

Este martes, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, llevó a cabo su quinto cambio de gabinete de su segunda administración al mando del Gobierno.

El ex senador Víctor Pérez asumirá el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en reemplazo de Gonzalo Blumel, quien asumió el cargo en octubre del 2019.

Mario Desbordes asumirá la cartera de Defensa, mientras que en la vocería de Gobierno se sumará el UDI, Jaime Bellolio, ya que Karla Rubilar asume el Ministerio de Desarrollo Social.

Mientras que Andrés Allamand (RN) liderará el Ministerio de Relaciones Exteriores en lugar de Teodoro Ribera.

Y sobre este cambio de gabinete se refirió el diputado de UNIR Marcelo Díaz. "Era evidente que el comité político actual estaba agotado, a pesar de que había algunos que asumieron hace muy poco tiempo, y que difícilmente estaban en condiciones de ordenar siquiera la casa y entenderse con sus propios parlamentarios".

"No obstante, lo que me llama la atención es que quienes ingresan al Gabinete son todos partidarios del rechazo al cambio constitucional y les va a tocar precisamente enfrentar ese momento, por lo tanto yo espero que sean prescindentes, que respeten el derecho que los chilenos se ganaron a decidir si quieren o no una nueva Constitución, y que sobre esa base no tengamos un gobierno haciendo campaña porque francamente eso sería ilícito y antiético", cerró el parlamentario.

