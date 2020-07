Diputado Lavín en picada contra el Gobierno: "Ha tenido una muy mala aproximación a la crisis económica y social"

El parlamentario UDI se mostró bastante critico hacia la gestión que el gobierno de Sebastián Piñera ha realizado durante la pandemia.

Este lunes, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados votó el contenido del veto presentado por el Gobierno al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos en el contexto de la pandemia.

Aunque el veto se declaró admisible, finalmente su contenido fue rechazado con seis votos de la oposición, seis del oficialismo y la abstención decisiva del diputado Joaquín Lavín (UDI).

Ahora, el veto deberá ser revisado en la sala con el informe negativo de la comisión.

En una entrevista con el diario La Tercera, el diputado por Maipú manifestó su descontento hacia la forma en que el Ejecutivo se ha manejado durante esta crisis sanitaria, afirmando que han buscado dilatar el proyecto de servicios básicos.

"Uno sabe cuando el Ejecutivo está intentando dilatar un proyecto. Esperan hasta el último día para presentar el veto, no le ponen urgencia a su tramitación, no hay apuro" señaló.

"Nunca han querido que haya proyecto y no quieren que éste vea la luz. Eso es lo que queda en evidencia en sus acciones", agregó el hijo del Alcalde de Las Condes y esposo de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

También dijo que "el Gobierno ha tenido una muy mala aproximación a la crisis económica y social que ha generado la pandemia. Las familias en Chile están muy afectadas. El Gobierno -como lo ha hecho siempre, porque les gustan los grandes anuncios- genera expectativas muy altas y finalmente se termina provocando una desafección y desilusión muy grande".

Por ejemplo, aseguró que "el Gobierno dice que va a entregar créditos por dos millones seiscientos mil pero finalmente no es así porque solamente es el 70% de los ingresos que has perdido entonces una persona que gana 600 mil pesos y sus ingresos cayeron a cero no van a poder optar a ese monto. Entonces las cosas no se explican como son, se generan grandes expectativas y eso genera mucha desilusión".

El parlamentario también habló sobre el proyecto que podría permitir el retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones, del cual se abstuvo de votar.

Al respecto dijo que "me abstuve porque retirar esos fondos es una pésima idea. Es como que el gobierno te diga: defiéndase de esta crisis con sus propios ahorros que tiene guardados para la vejez. Es muy feo".

Finalmente, el parlamentario gremialista señaló que espera que el Ejecutivo sea capaz de recapacitar y logre finalmente abordar de manera adecuada esta crisis.

