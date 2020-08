Diputado Jorge Durán pide analizar "en su justo mérito" el nuevo proyecto de retiro del 10%

Pese a que el parlamentario votó a favor del primer retiro, en esta ocasión se mostró reacio, y afirmó que las condiciones esta vez son distintas.

El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, pidió analizar "en su justo mérito" el nuevo proyecto que busca permitir un segundo retiro de fondos de las AFP para ir en ayuda de las personas afectadas por la crisis generada por el coronavirus.

"La propuesta se debe analizar en su justo mérito, porque la situación del país es distinta al primer debate de retiro del 10%, esta vez la economía comienza lentamente a mejorar, abriendo espacio a que las familias reactiven sus ingresos con el Plan Paso a Paso en las comunas y el retorno al trabajo", dijo Jorge Durán.

En la misma línea, el parlamentario señaló que "creo que el ideal es que las personas no sigan acudiendo a sus ahorros y que el Estado se haga cargo de responder y apoyar a la ciudadanía, por lo que aprovecho de hacer un llamado al Gobierno a no llegar tarde nuevamente y generar un paquete de medidas potentes para no acudir nuevamente a los fondos de los trabajadores".

El diputado Jorge Durán votó a favor en la pasada votación y aprobación del proyecto que permitió el retiro del 10% del fondo de pensiones de las AFP.

