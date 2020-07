Diputado González acusa al presidente Piñera de "abusar de sus facultades exclusivas” tras veto al proyecto de servicios básicos

Acción pone un límite de consumo de 15 metros cúbicos para acceder al beneficio, como también modifica el impacto del proyecto en el área de las telecomunicaciones, haciendo una diferenciación respecto a los servicios sanitarios, de agua y gas.

Como un veto "impresentable". Así calificó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo González (PPD), el documento presentado por el Ejecutivo para modificar el proyecto que suspende el pago de los servicios básicos por no pago durante la extensión del Estado de Catástrofe, asegurando que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, está abusando de su poder y atribuciones exclusivas por sobre las decisiones del Congreso Nacional.

"El Presidente de la República está abusando de sus facultades exclusivas al vetar el proyecto que impide el cobro de los servicios básicos durante esta pandemia. Resulta increíble que se esté protegiendo el interés de las empresas de telecomunicaciones eliminándolas del proyecto, que se impida que el artículo que prohíbe a las empresas hacer un cargo sobre tarifas el costo de este proyecto también sea eliminado, que se favorezca a las empresas de agua potable", aseguró González.

El veto, pone un límite de consumo de 15 metros cúbicos para acceder al beneficio, como también modifica el impacto del proyecto en el área de las telecomunicaciones, haciendo una diferenciación respecto a los servicios sanitarios, de agua y gas, algo que según González deberá analizarse detenidamente "no sería novedoso que una vez más este veto incluya letra chica en sus modificaciones. Hoy los Ministros de Energía y Obras Públicas hablaban de que el texto no hace modificaciones a los beneficios, cosa que deberá ser evaluada y revisada con lupa, pues no estamos dispuestos a aprobar un proyecto que termine perjudicando a los consumidores, más aún en la extrema situación de vulnerabilidad que se encuentran".

Para González, la actitud del Ejecutivo no contribuye a un diálogo común que se quiere tener desde la oposición para ir en ayuda de las familias que más lo necesitan, y lo único que hace en enfrentar continuamente ambos poderes del Estado.

"El Presidente no puede continuar abusando de sus facultades exclusivas, esto genera una dificultad enorme para el diálogo y para la acción unida que requiere hoy día la oposición, para brindarle la ayuda social y económica que requieren los chilenos y para enfrentar la pandemia. La oposición ha tenido una actitud muy constructiva en relación con esta materia y el Presidente de la República genera conflictos con la oposición y con proyectos aprobados por el Congreso, como es este proyecto de servicios básicos, presentando un veto que resulta impresentable", concluyó el parlamentario PPD.

