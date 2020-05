Diputado Frank Sauerbaum entrega cajas de alimentos con su foto y nombre en Ñuble

Este acto fue considerado por parlamentarios de oposición como un acto de "aprovechamiento" algo que el diputado de Renovación Nacional negó.

El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se enfrenta a críticas luego de que se conociera que reparte cajas con alimentos y mascarillas con su fotografía y nombre en la Región del Ñuble.

A modo personal, el parlamentario repartió estas cajas en Chillán y sectores aledaños, algo que fue cuestionado e interpretado como un acto de aprovechamiento político en medio de la pandemia por el Covid-19.

Incluso el diputado Fidel Espinoza (PS) sostuvo que, "es un acto reprobable y vergonzoso, estar usando una pandemia para hacerse publicidad. Aquí se esta usando el hambre de la gente para ganar votos".

"No solo eso, sino que me parece que se está atentando contra la ley electoral. Esto no corresponde bajo ningún punto de vista. Si el quisiera realmente ayudar podría hacerlo de manera anónima", agregó Espinoza.

El parlamentario PS manifestó finalmente que "lamentablemente son estas actitudes las que ensucian la política. Por personas como estas la gente no le cree al congreso. Yo espero que la mesa de la Cámara tome medidas en este caso".

Ante esto, Sauerbaum sostuvo que quiso evitar que se confundiera su ayuda personal con la que podría entregarse por parte del Gobierno, "quizás no fue la forma, quizás fue chocante el tema de la foto", admitió.

Además, explicó que hace unas semanas se reunió con algunos militantes de RN con el fin de buscar alimentos para las familias afectadas por la crisis derivada por la pandemia. Dijo que en un primer momento, las cajas no tenían logo ni imagen alguna.

"Pasaron unos días y nos dimos cuenta de que gente de oposición había informado en redes sociales que estábamos repartiendo estas cajas con recursos públicos, lo cual es absolutamente falso. Así que para evitar la polémica y un problema al Gobierno, decidimos poner una imagen de mi persona, para evitar la polémica y las insinuaciones de que eran recursos públicos con los que es estaban dando esas ayudas", aclaró.

En ese sentido, el parlamentario -que aseguró que fueron las personas con las que se reunió para hacer esta ayuda quienes decidieron poner su imagen- criticó que con la situación suscitada "se ha perdido el foco respecto de la necesidad de las personas de poder tener alimento a la brevedad. La gente debe estar bien avergonzada de que hay una polémica de este tipo, cuando se le está queriendo ayudar y estábamos haciendo un gesto solidario y noble. Lamentablemente se critica esa situación".

"Les anticipo que lo vamos a seguir haciendo, hasta que lleguen los 2 millones y medio de cajas que el Gobierno va a hacer entrega a través de las gobernaciones y los municipios, y lo vamos a seguir haciendo, porque la gente hoy lo requiere. También quiero aclarar que la foto no tiene nada que ver con alguna intención electoral. Estamos a un año y medio de la próxima elección parlamentaria y yo ni siquiera he decidido si quiero ir a la reelección, por lo tanto tratar de manchar este acto solidario con temas de ese tipo me parece de una bajeza enorme", sostuvo.

PURANOTICIA