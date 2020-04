Diputado Espinoza criticó declaraciones del ex presidente Ricardo Lagos: "Me parecen una ofensa"

El parlamentario PS salió al paso de las declaraciones del ex mandatario, quien manifestó que no haría distinciones para indultar entre presos comunes y violadores de derechos humanos.

El diputado Fidel Espinoza (PS) salió al paso de las declaraciones del ex presidente Ricardo Lagos, quien manifestó que no haría distinciones para indultar entre presos comunes y violadores de derechos humanos, ante un proyecto de ley del Gobierno que plantea un indulto que podría beneficiar a los detenidos en Punta Peuco.

A juicio del parlamentario, resultan "incomprensibles las declaraciones del ex Presidente, a quien siempre consideré como una persona que luchó porque hubiese justicia en los casos de violaciones DD.HH en nuestro país".

"Estas personas no son cualquier criminal, son condenados que violaron con animales, lanzaron al mar a compatriotas, ejecutaron a otros por la espalda y quemaron vivos a estudiantes. Ellos no son cualquier tipo criminal, y ellos no pueden tener impunidad, independiente del estado salud. Por eso, estas declaraciones me parecen una ofensa a familias como la mía que perdieron seres queridos bajo la dictadura", agregó Espinoza.

Sobre este mismo punto, el diputado del PS sostuvo que "el ex presidente Lagos dijo que se refería a quienes han perdido la memoria por su avanzada edad. Bueno, yo quiero decirle, que ellos nunca tuvieron memoria para arrepentirse de los crimines alevosos que cometieron, tampoco tuvieron memoria para entregar la verdad".

"Nuestras madres están muriendo esperando justicia y por eso esperamos que ellos se queden en la cárcel. Yo siempre he sido un admirador de la obra del ex presidente Lagos y por eso estas declaraciones me ofenden profundamente", concluyó Espinoza.