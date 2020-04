Diputado Díaz oficiará al Ministerio de Educación para que clarifiqué la entrega de becas de alimentos para universitarios

El parlamentario emplazó a que tanto las universidades como la Junaeb entreguen una información clara y precisa en cuanto a la entrega de estos recursos.

Ante las denuncias que los últimos días recibidas por el diputado del movimiento UNIR, Marcelo Díaz, respecto de estudiantes universitarios que alertan que no recibirán en forma completa la beca de alimentación (BAES) correspondiente a este segmento educacional, el parlamentario informó este miércoles que oficiará al Ministerio de Educación para que las autoridades competentes aclaren esta situación y a su vez resuelvan este complejo problema que tiene —de acuerdo a los datos que él maneja— en vilo al 40 por ciento de los alumnos más vulnerables matriculados en los distintos establecimientos del país.

En ese sentido el legislador afirmó que "me llegaron reclamos de beneficiarios de la beca BAES de la Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), en torno a que temen que no recibirán cabalmente estos apoyos estatales, ya convenidos. Es el caso de Catalina, estudiante de la Universidad de Valparaíso, quien me comenta que se matriculó a fines de marzo del presente año, adjudicándose el beneficio de esta beca. A ella, el 1 de mayo, deberán recargarle en su tarjeta los beneficios de marzo, abril y mayo. Sin embargo, me dice, ayer (21 de abril) les informaron que la recarga se realizará el día 1 de mayo, pero sin incluir el monto de abril y marzo".

Es decir —sostuvo Díaz— "recibirán 64 mil pesos menos. Esta situación es impresentable, más en estos tiempos complicados, con crisis sociales y pandemia. Esta beca la recibe el 40 % de los estudiantes más vulnerables del universo universitario y son recursos con los que cuentan muchas familias".

POCA CLARIDAD

De acuerdo a la información divulgada por medio de la página electrónica de la Universidad de Valparaíso en relación con esta denuncia, esta plantea que "en el caso de las becas BAES, se indicó oficialmente que todas y todos los estudiantes renovantes comunicados al quinto proceso de confirmación (que finaliza el 24 de abril) recibirán pago retroactivo del beneficio el mes de mayo, situación similar para los estudiantes de primer año".

"Ahora bien —prosigue el comunicado— al igual que ustedes nos hemos enterado de este cambio en las disposiciones a lo señalado por @ayuda junaeb, que indica que 'Dada la contingencia nacional y la redestinación de recursos públicos para atender la emergencia sanitaria, este año la BAES no será retroactiva".

Sin embargo, a través de las redes sociales, la Junaeb informó a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que la "BAES se paga desde el momento que el estudiante inició sus clases este 2020, y sí se pagará de forma retroactiva en caso que corresponda, tal como ocurre todos los años. Hoy nuestra web entrego info (sic) incorrecta sobre este tema, lo que ya corregimos".

Al respecto el diputado Marcelo Díaz llamó al Gobierno a ser claro con esta materia, "porque una emergencia sanitaria como ésta afecta a todos los habitantes del país, por lo tanto la asistencia, el amparo, los beneficios, deben ser para todos, pues de

modo que no se puede desvestir un santo para vestir a otro. Insisto, el 40 por ciento de los estudiantes universitarios más vulnerables de este país cuenta con esta beca, no veo por qué razón se les postergue. Por lo tanto mi emplazamiento es que tanto las universidades como la Junaeb entreguen una información clara y precisa en cuanto a la entrega de estos recursos".

