Diputado Díaz espera que informe de Comisión de Puertos dote de nuevas leyes a la actividad

Parlamentario aseguró que en la instancia constataron que "tenemos un rezago normativo, regulatorio, institucional, de inversión y también desde el punto de vista de las condiciones de los trabajadores portuarios respecto de sus derechos laborales".

La Cámara de Diputados aprobó en forma unánime el informe que la Comisión Investigadora de Puertos presentó en sala, y que en los próximos días pasará a manos del Ejecutivo para que algunos de estos acuerdos, vinculados a la modernización de la actividad portuaria del país y al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de esta ocupación, den origen a proyectos de ley.

Así lo informó el diputado Marcelo Díaz (IND), quien también presidió este organismo, aseverando que "hicimos un balance bien completo de la realidad portuaria de Chile y constatamos que tenemos un rezago normativo, regulatorio, institucional, de inversión y también desde el punto de vista de las condiciones de los trabajadores portuarios respecto de sus derechos laborales. Y hay otro desafío pendiente, que es la relación entre las ciudades donde están los puertos y estos mismos".

Agregó el parlamentario que "lo que logramos por unanimidad es que un conjunto de propuestas (como se lo planteamos a la ministra de Transportes, Gloria Hutt, en sala) debe materializarse, porque debemos dotar a Chile de una autoridad logística portuaria, que no la tiene; de dotar una regulación que sea extensiva para los puertos públicos y privados; de mejorar las normativas laborales que regulan el sector, pero, sobre todo, de adelantarnos a los desafíos de lo que se llama hoy la construcción de los puertos inteligentes".

COMPROMISOS

Para Marcelo Díaz, "la tecnología está cambiando radicalmente a los puertos en el mundo y Chile está quedando atrás, y por eso es tan importante que este informe de la Comisión Investigadora de Puertos pueda materializarse, por lo que esperamos tener los acuerdos suficientes para que esto se convierta en políticas públicas y en nuevas leyes que nos permitan dotar a Chile de una estrategia logística portuaria conforme a los desafíos del siglo XXI. En un país, como el nuestro, que está fuertemente vinculado al comercio exterior".

Consultado el diputado si tras la aprobación de este informe existe un compromiso de parte de Gloria Hutt de enviar un proyecto de ley al respecto, aseveró que "no uno, sino varios; y también de la ministra del Trabajo (María José Zaldívar), porque también en ese campo existen avances en la mesa que hubo entre trabajadores del sector portuario y estos ministerios. Por eso valoro este hecho inusual de participación, pues generalmente los ministros no están presentes en los debates sobre informes de comisiones investigadoras. Aquí hubo un trabajo, durante todo el tiempo que funcionó la comisión, de ir acercando posiciones, de manera tal que las conclusiones de esta comisión pudieran ser recogidas por el Gobierno —puesto que algunos de estos planteamientos requieren proyectos del Ejecutivo— de modo que el tiempo que resta, no pasemos a la fase de profundización de diagnóstico sino más bien a concretar muchos de estos cambios en los que, yo creo, hay acuerdo transversal".

DESAFÍOS

Cabe notar que la Comisión Investigadora de la ley N°19.542, que rige el sector portuario, presentó cinco puntos importantes que podrían dar origen a proyectos de ley.

- El primero de ellos consiste en una actualización de la normativa sustantiva en materia de legislación portuaria. Ante esto, la comisión recomienda que se dicte una ley general logística portuaria como un instrumento único.

- También se planteó que el país cuente por primera vez con una autoridad logística portuaria nacional.

- Además se pretende realizar una renovación profunda en materia de legislación laboral. Por ejemplo, acabar con la figura del trabajador eventual. Eso se llevaría a cabo, elevando exigencias para obtener carnets y congelar permisos.

- Igualmente, se quiere mejorar la relación ciudad-puerto, entregando un carácter vinculante a los consejos ciudad-puerto y brindando representación a los municipios en los directorios de las empresas portuarias.

- El último punto tiene que ver con el uso de tecnología y robótica en el desarrollo de puertos inteligentes, proyectándose que estos cada vez necesitarían menos manos de obra intensiva, pero sí la más calificada.

