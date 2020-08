Diputado Daniel Verdessi plantea que personas con Covid-19 no deben votar en el Plebiscito

Parlamentario DC por la región de Valparaíso dejó en claro que dejar que personas contagiadas concurran a sufragar constituye un riesgo demasiado alto.

El jefe de la bancada DC, Daniel Verdessi, afirmó que las personas con Covid positivo no deberían concurrir a votar para el plebiscito del 25 de octubre, porque se debe proteger la salud de la población en general.

"Si permitimos que 15.000 personas enfermas de Covid-19 vayan a los locales de votación es un grave riesgo para la salud de la población. Eso no puede permitirse bajo ningún punto de vista", señaló el diputado en el Congreso.

"Tenemos que asumir la responsabilidad, no es posible que puedan votar los pacientes enfermos de covid-19, eso significa 15.000 personas, es un riesgo demasiado alto", enfatizó Verdessi, quien también señaló que no corresponde dar toda la responsabilidad al Servel.

"Si se entrega al Servel la responsabilidad de que puedan votar las personas que están en cuarentena me parece un despropósito. El voto por correo, el voto telemático no está implementado en Chile y no podemos pedirle al Servel que lo implemente en 60 días", expresó.

"Es justificado que las personas que están enfermas no puedan votar, eso ha ocurrido siempre, más cuando el voto es voluntario como en el plebiscito de entrada", agregó Verdessi, quien dijo que buscará que el resto de los diputados DC se sumen a su postura.

