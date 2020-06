Diputado Celis oficia a Desarrollo Social por dificultades denunciadas en asignación del Ingreso Familiar de Emergencia

Según las denuncias recibidas por el parlamentario RN, existen grupos familiares donde su nivel de ingresos no se condice con la información que figura en el sistema.

El diputado Andrés Celis (RN) ofició al Ministerio de Desarrollo Social, alertando sobre dificultades en la asignación del Ingreso Familiar de Emergencia por problemas con el Registro Social de Hogares (RSH).

Si bien, el RSH se puede actualizar acudiendo a la municipalidad respectiva o simplemente por internet, se ha encontrado mucha gente que no lo ha podido hacer, por la situación de cuarentena que les impide salir de sus casas, que no cuentan con acceso a internet o que simplemente no saben cómo hacerlo.

Sobre su requerimiento, el parlamentario explicó que "el problema acá es que hay personas que no van a poder acceder a su Ingreso Familiar de Emergencia. No sabemos si se debe a un error del sistema o que los Registros no hayan sido actualizados de la manera correcta, sin embargo, en ambos casos el Ministerio de Desarrollo Social debe solucionar el problema a la brevedad".

"He recibido denuncias de familias donde sus ingresos aparecen por cerca de 1 millón de pesos, cuando ni siquiera reciben el sueldo mínimo, lo que los perjudica enormemente en sus opciones para acceder a beneficios que son de vital importancia en estos momentos de pandemia, sobre todo en estos momentos que deben mantener mantener el aislamiento social", añadió.

"Por lo anterior, además de pedirle al Ministro Cristián Monckeberg que realice todas las acciones tendientes a asegurar el acceso de grupos vulnerables a este beneficio, solicité que me informe cuál fue el cálculo realizado por el Ministerio para el RSH actual y qué medidas están tomando para llegar a quienes no tienen acceso a medios tecnológicos o no pueden salir de sus casas", finalizó.

Cabe recordar que la misma solicitud realizó el diputado Marcelo Díaz (UNIR), quien señaló al respecto que "en cumplimiento de mi función parlamentaria, he recibido múltiples denuncias por parte de la ciudadanía con respecto al IFE, pues este advierte ser una ayuda económica entregada por el Gobierno para las familias que reciben ingresos informales y que han visto disminuidos estos recursos debido a que no pueden trabajar a causa de la emergencia producida por el Covid-19. Sin embargo, el discurso del Gobierno ha inducido a serias equivocaciones al momento de postular al beneficio".

