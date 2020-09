Diputado Castro llama a aplicar "medidas rigurosas" para evitar contagios de Covid-19 en Fiestas Patrias

El parlamentario pidió extremar las medidas para que no se produzca un "desastre sanitario".

Junto con subrayar el aumento de la transmisión de casos Covid-19 durante las últimas semanas en la región de O'Higgins, el diputado socialista Juan Luis Castro llamó a las autoridades zonales a extremar las medidas sanitarias tendientes a evitar un rebrote viral durante la celebración de Fiestas Patrias.

"Hago un último llamado, desesperado, a que de verdad se apliquen medidas rigurosas en torno a la región de O'Higgins porque, de lo contrario, el desastre sanitario puede volver con más fuerza de cómo lo tuvimos semanas atrás en nuestra región, con víctimas y personas inocentes que han caído presa de este virus", dijo Castro.

"Quiero ser enfático: En estos últimos quince días ha aumentado, notablemente, la transmisión del virus en nuestra región", sostuvo el parlamentario, agregando que "el propio ministro de Salud -Enrique Paris- señaló su seria preocupación porque la ciudad de Rancagua y en la región está en expansión de la transmisión del virus".

Finalmente, el diputado afirmó que el "no tener seremi de Salud hasta el día de hoy, después de casi dos meses; no tener medidas de fiscalización adecuadas, y tener medidas de Gobierno que son confusas o enredosas para que se puedan cumplir, solo pavimentan el camino para el virus y no para la protección de las personas".

