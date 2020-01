Diputado Calisto pide aprobar la 'Ley Antisaqueos': "No criminaliza manifestaciones"

El parlamentario DC señaló que se necesita garantizar el orden público para desarrollar cambios en el país como la nueva constitución.

Luego de su aprobación en el Senado y la inminente votación en la Cámara Baja, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado DC Miguel Ángel Calisto, llamó a sus pares a aprobar el proyecto de "Ley Antisaqueos".

Calisto recordó que "fue un proyecto de diferentes parlamentarios de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional, que busca sancionar a aquellos que cometen delitos en el marco de las manifestaciones. En ningún caso condena ni criminaliza las manifestaciones ni la libertad de poder expresarse públicamente".

"Entre los delitos que sanciona está interrumpir el libre tránsito, la libre circulación de las personas, también sanciona a aquellos que portan y usan armas cortopunzantes, a aquellos que participan de saqueos", señaló.

El legislador indicó que "hemos visto por parte del Senado una actitud bastante arrogante, no me parece correcta. Ellos señalaron que iban a partir de una hoja en blanco, y vemos un proyecto bastante similar al que trabajamos en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el que incluso contó con un respaldo transversal desde la UDI al Partido Comunista. Esto no le hace bien a la democracia ni a la relación entre ambas cámaras".

"Este es un proyecto prácticamente en los mismos términos como nosotros lo enviamos desde la Cámara de Diputados, aumentando incluso algunas penas. A mi parecer es mucho más sancionatorio que el proyecto que aprobamos nosotros", afirmó.

Además, el legislador indicó que "hago un llamado a todos los sectores democráticos del parlamento a apoyar este proyecto. Es importante y fundamental aislar a quienes cometen delitos".

"Necesitamos garantizar el orden público en el país, para desarrollar los cambios que el país espera, como la nueva constitución. Para avanzar en esto, no tienen que haber grupos pequeños aislados que amedrenten a quienes quieran ejercer su libre derecho a expresarse", concluyó.

