Diputado Andrés Celis fue pasado al Tribunal Supremo de RN tras acusar a Diego Schalper

El parlamentario acusó a su par de ejercer presiones indebidas sobre otros parlamentarios con el fin de cambiar su voto en el debate por la reforma de retiro del 10% de los ahorros previsionales.

El Tribunal Supremo de Renovación Nacional aprobó iniciar un proceso sancionatorio contra el diputado Andrés Celis por haber acusado públicamente a su colega Diego Schalper de ejercer presiones indebidas sobre otros parlamentarios con el fin de cambiar su voto en el debate por la reforma de retiro del 10% de los ahorros previsionales.

El 15 de julio, días antes de que se votara el proyecto en la sala de la Cámara de Diputados, Celis dijo a CNN que Schalper estaba actuando a nombre del Gobierno para ofrecer beneficios a otros diputados a cambio de votar en contra de la iniciativa.

Y aunque el caso dio pie para que se abriera una causa judicial, ante el posible delito de cohecho, el Tribunal Supremo de RN resolvió -por 5 votos contra 2- someter a un proceso sancionatorio interno a Celis.

A favor de procesar en el tribunal a Celis estuvieron la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, además de Víctor Avilés, Rodrigo Barrientos, José Ignacio Pinochet y Roberto Munita.

En contra votaron el presidente del Tribunal Supremo, David Huina, y el vicepresidente, Gonzalo Cisternas.

El oficio donde se detallan las razones del tribunal para someter a proceso a Celis señalar que en dicha entrevista a CNN, Celis comprometió "a otro parlamentario de este partido y eventualmente al Gobierno del que nuestro partido forma parte".

"Se reconoce el deber de denunciar ante la Justicia hechos que revistan características de delito, pero dicha prerrogativa no puede dar pie para realizar acusaciones por la prensa que puedan dañar al Gobierno, al partido y a otros parlamentarios", argumentó el órgano disciplinario de RN.

"Debe preservarse el buen nombre y el prestigio de los militantes y de los dirigentes del partido, por lo que la maledicencia constituye una falta de solidaridad para con los militantes, es corrosiva y destruye las instituciones", añadió.

El diputado Diego Schalper, en tanto, señaló en las redes sociales no estar enterado del proceso. "No tenía idea, no tengo absolutamente nada que ver. Es una cuestión que hace el Tribunal Supremo de oficio (...) Preferiría que dejáramos que los tribunales hicieran su trabajo sin ningún tipo de interferencia".

PURANOTICIA