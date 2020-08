Diputado Andrés Celis expresa su apoyo al senador Francisco Chahuán en próximas elecciones de Renovación Nacional

"Existe una historia común, que se genera desde nuestra infancia y que ha continuado a través de los años, estableciendo lazos de amistad, familiares y profesionales", dijo Celis respecto de su amigo y compañero en el Parlamento.

A menos de tres meses de las elecciones internas en Renovación Nacional (RN), sus principales figuras comienzan a tomar partido por los distintos nombres que asoman como candidatos para afrontar las listas que terminarán plasmadas en la papeleta para sufragar.

Tal es el caso del diputado por la zona costera de la región de Valparaíso (Distrito 7), Andrés Celis, quien en conversación con Puranoticia.cl reveló sus pasos a seguir en torno a la votación con la que RN espera elegir a su nuevo mandamás, tras la asunción interina del senador Rafael Prohens, quien asumió tras la salida de Mario Desbordes, hoy Ministro de Defensa.

"Ad portas de las elecciones internas de Renovación Nacional, mi compromiso de apoyo es para Francisco Chahuán", comenzó diciendo el parlamentario quien, además, dio cuenta de su historia común con el Senador por la región de Valparaíso, con quien reconoce tener "lazos de amistad, familiares y profesionales".

"Existe una historia común, que se genera desde nuestra infancia y que ha continuado a través de los años, estableciendo lazos de amistad, familiares y profesionales, con un marcado acento en el trabajo en conjunto dentro de nuestro partido y ahora desde el Parlamento", expuso Celis.

De igual forma, sostuvo que "tuvimos la difícil tarea de volver a potenciar el hoy Distrito 14, junto a un equipo integrado por importantes personajes de la entonces actividad pública y política y que, posteriormente, por todos y cada uno de quienes ahora conformamos Renovación Nacional, logrando en la actualidad llevarlo a la cabeza de los partidos con más representatividad a nivel nacional".

Acerca de su apoyo en la elección interna de Renovación Nacional, el diputado Celis manifestó que "tengo confianza en Francisco y en el trabajo que pueda desarrollar como Presidente de RN. Tiene las ganas y el empuje para lograrlo".

DIFERENCIAS VÁLIDAS

Pese a la amistad que existe entre ambos, el mismo Celis reconoce que tienen diferencias, tal como lo es su futura votación en el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre, pues el Diputado ha manifestado su intención de votar «Apruebo», el Senador ha sido un férreo defensor del «Rechazo».

En ese sentido, aseguró que "por cierto, tenemos nuestras diferencias en temas contingentes, pero es una situación legítima que se da en un conglomerado político pluralista. Hay voluntad de diálogo y capacidad para acoger opiniones y tendencias diversas".

"Una sugerencia y que sería un claro ejemplo de esta visión amplia que debe darle a este nuevo desafío que se ha propuesto, es que considere dentro de su lista incluir a alguna persona que tenga puntos de vista distintos y así también representar a un grupo importante de militantes, por supuesto, sin pasar a llevar los principios y valores en que se sustenta nuestro partido", agregó el diputado Celis.

Por último, el parlamentario por el Distrito 7 culminó su conversación con Puranoticia.cl diciendo que "mi postura es por el «Apruebo» y no por ello dejo de pensar en el bien común y necesidades de los chilenos y tampoco será un obstáculo para continuar trabajando en conjunto con Chahuán. Desde ya, creo muy importante señalar que si no se dan las condiciones sanitarias que requiere efectuar esta trascendental actividad electoral, en octubre próximo acataré las indicaciones que señale el Ministro de Salud y ex presidente del Colegio Médico (Enrique Paris), frente a su suspensión y la conveniencia de su postergación para una fecha futura. El interés superior que debe primar es proteger la vida, la salud y en definitiva los derechos humanos de cada uno de los chilenos y chilenas".

PURANOTICIA