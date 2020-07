Diputado Andrés Celis: "Es de justicia que la gente pueda retirar sus fondos"

"Nuestros compatriotas requieren de nuestra ayuda, la han pedido de manera vehemente por la necesidad y así lo han transmitido por todas las vías posibles", indicó el militante RN.

El diputado Andrés Celis (RN), considerado como líder de los "díscolos" de Chile Vamos, ratificó su voto a favor del retiro de fondos de las AFP y consideró "de toda justicia y legitimidad" que las personas tengan la opción de elegir entre las alternativas que les da el Gobierno o de recurrir a los fondos que les pertenecen.

Celis inició su intervención en la Cámara preguntándose "bajo qué argumento vamos a permitir que una persona se quede sin un lugar donde vivir por no tener recursos para pagar su arriendo en circunstancia que tiene fondos que son de su propiedad y que ha juntado producto de su trabajo por años. ¿Eso es plausible?".

"Cómo le explicamos a una madre de familia, que está sola a cargo de sus hijos y que ha quedado sin trabajo, que no podrá usar recursos que tiene en su cuenta de AFP para darle de comer a sus hijos", añadió.

"Por cierto que nadie quisiera tener que echar mano a los fondos que están destinados a la vejez para afrontar la realidad que vivimos, pero creo firmemente que nuestros compatriotas requieren de nuestra ayuda, la han pedido de manera vehemente por la necesidad y así lo han transmitido por todas las vías posibles", agregó.

Más adelante expresó que "no obstante el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno en el anuncio de las nuevas medidas, existen personas que aún así no reúnen los requisitos, otras que de seguro les serán insuficientes y por lo tanto nuestra labor es llegar al mayor número de personas que en este momento no lo están pasando bien, esa es nuestra labor, legislar en miras del bien común, ni siquiera de nuestras convicciones o creencias personales".

También dijo que "en política existen los principios y valores y hay cuestiones que van mucho más allá de las ideologías y de los pensamientos y claramente aquí no se trata de cambiar un sistema de pensiones, estamos hablando de un tema humanitario, social, excepcional, estamos hablando de una pandemia, de gente que está sufriendo".

Finalmente, dijo que las soluciones del Gobierno "no han dado una cabida completa, íntegra, y la última opción que hoy día tiene la gente lamentablemente es poder recurrir a los ahorros que son de su propiedad, que están en las AFP y me parece de toda justicia y legitimidad que tengan la opción de elegir entre las alternativas que les da el Gobierno o retirar los fondos que les pertenecen".

