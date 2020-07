Diputado Alessandri y retiro de fondos de AFP: “Le hace daño a las pensiones futuras”

Además, sostuvo que "el gobierno ha puesto sobre la mesa un anuncio que es cinco veces más dinero y que no hace daño a las pensiones futuras".

El diputado Jorge Alessandri (UDI) se refirió al proyecto que busca permitir el retiro del 10% de los ahorros de las AFP por única vez y de manera extraordinaria para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia.

El parlamentario gremialista afirmó que "si pensamos que el 80% de los afiliados podrían retirar menos de $600 mil de su cuenta de AFP y en cambio el traspaso sin interés que hace el gobierno es de hasta $2.600.000, ya no habría necesidad de seguir discutiendo una iniciativa, que, a nuestro juicio, le hace daño a las pensiones futuras".

Junto a esto, Alessandri señaló que con las medidas anunciadas por el presidente Piñera sobre el apoyo a la clase media, "el gobierno ha puesto sobre la mesa un anuncio que es cinco veces más dinero y que no hace daño a las pensiones futuras. La sesión se va a llevar a cabo igual, pero pienso que ya el contexto no es el mismo, y la necesidad no es la misma".

La iniciativa se discute esta jornada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y se votará en general y en particular, para pasar posteriormente a discusión en sala.

