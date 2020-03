Diputado Alessandri reconoce que escudos de la "primera línea" del «Rechazo» se confeccionaron en sede UDI de Santiago

Video tutorial grabado por Sebastián Izquierdo, adherente a la campaña del «Rechazo», muestra un afiche de campaña del diputado UDI Jorge Alessandri.

Un video protagonizado por uno de los adherentes de la campaña por el "Rechazo" en el plebiscito constitucional del 26 de abril, Sebastián Izquierdo, da cuenta de un tutorial para elaborar armas, bates, lumas y escudos, con elementos domésticos.

Si bien, este hecho por sí solo generó alta controversia, ésta fue aún mayor luego que se detectara que en medio del video aparece un folleto de la campaña electoral del diputado Jorge Alessandri (UDI).

A partir de esta situación, se comenzó a especular acerca de una posible vinculación entre la sede parlamentaria del legislador gremialista con la denominada "primera línea" del «Rechazo», situación que el propio aludido descartó.

Por medio de un comunicado, Alessandri sostuvo que "me veo en la obligación de aclarar que no conozco a Sebastián Izquierdo y que el lugar en el que se habrían fabricado elementos de violencia no es ni ha sido nunca mi oficina".

Luego, el Diputado UDI indicó que "me contacté con la directiva de la UDI para que se investigue y se tomen las medidas necesarias con respecto al tema, inclusive suspender militancia, porque no podemos avalar la incitación al odio".

Minutos después, y en medio de una conferencia de prensa en el Congreso Nacional, Alessandri agregó que "por la información que yo veo en los videos, se trataría de la sede comunal de la UDI de la comuna de Santiago".

Finalmente aseguró que, en caso de ser necesario, ayudaría a "poner los datos a disposición de la PDI o del Ministerio Público".

PURANOTICIA