Diputadas RN piden al Ejecutivo urgencia a proyecto que modifica libertades condicionales y eleva restricciones a femicidas

Las parlamentarias Cid, Del Real, Flores, Muñoz y Olivera buscan elevar las restricciones para optar a libertad condicional de condenados por este tipo de delitos.

El 2019, las diputadas Sofía Cid, Catalina del Real, Camila Flores, Francesca Muñoz y Érika Olivera, todas de Renovación Nacional, presentaron un proyecto de ley que modificar el decreto ley N° 321, de 1925, con el fin de negar el beneficio de libertad condicional a los condenados por los delitos de violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio.

En medio de la polémica por el beneficio otorgado al presunto homicida de Ámbar, quien salió en libertad tres años antes de las modificaciones aprobadas por el Congreso el 2019, es que las parlamentarias esperan que el Ejecutivo dé urgencia a la iniciativa que eleva las restricciones para optar a libertad condicional de condenados por este tipo de delitos.

La diputada Sofía Cid recordó el caso ocurrido en Atacama, donde un condenado en libertad condicional asesinó a tres mujeres.

"Estos casos muestran por qué es necesario modificar el beneficio. Si estos individuos no hubiesen gozado de los beneficios no estaríamos presenciando estos macabros hechos. Por Catalina, Sussy, Marina y Ámbar, reiteramos la solicitud al Gobierno a acelerar el proyecto", dijo Cid.

Por su parte la diputada Camila Flores expresó que "actualmente más que nunca necesitamos como país que estas personas estén de manera permanente y a perpetuidad en las cárceles".

Catalina del Real agregó que: "Necesitamos enviar una señal potente a las mujeres y a la comunidad en general, porque lo que ha ocurrido no puede volver a pasar. No puede ser que una persona que cometió delitos tan graves pueda optar a beneficios como la libertad condicional. No es justo".

Declaraciones que son compartidas por Francesca Muñoz: "Nos parece importante que esta discusión esté presente en el Congreso Nacional. Es imperioso hacer una revisión general del sistema de libertad condicional en Chile y hacer las reformas que resulten necesarias para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro".

Finalmente, la diputada Érika Olivera dijo: "Claramente, este proyecto no llegó a tiempo para Ámbar, pero definitivamente puede salvar a muchas otras mujeres, niños, niñas y adolescentes de nuestro país. En ese contexto, debemos por sobre todo resguardar los derechos y la seguridad de las víctimas, eliminando todo riesgo reincidencia del condenado que pueda cobrar la vida de una persona nuevamente, como en el caso de Ámbar", concluyó.

El proyecto, además, fue firmado por los RN, José Miguel Castro, Eduardo Durán y Ramón Galleguillos, y se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara.

