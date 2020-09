Diputadas de Comunes llaman al PS, DC y PR a respaldar acusación contra Jaime Mañalich

Las parlamentarias confirmaron que el documento cuenta actualmente con las firmas de ellas y de otras diputadas, por lo que sólo falta una firma para que pueda presentarse.

Las diputadas de Comunes, Claudia Mix y Camila Rojas, realizaron un llamado al Partido Socialista, Partido Radical y a la Democracia Cristiana, para que respalden la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. El plazo para presentarla concluye el domingo 13 de septiembre.

Las parlamentarias confirmaron que el documento cuenta actualmente con las firmas de ellas y de las diputadas Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (PC), además de los diputados Miguel Crispi (RD), Patricio Rosas (Unir), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Ricardo Celis (PPD) y Esteban Velásquez (FRVS), por lo que sólo falta una firma para que pueda presentarse.

Las parlamentarias Mix y Rojas invitaron a firmar a los tres partidos de la oposición que no se han pronunciado, señalando que es un deber recuperar la confianza de la ciudadanía y ponerse del lado de la gente cuando ha sido pasada a llevar o expuesta por quienes creen que son impunes ante la ley, a pesar de vulnerar el Estado de Derecho en una crisis sanitaria como la que se ha vivido durante este año.

"Hay más de 10 mil personas fallecidas por la decisiones políticas tomadas por el ex ministro Mañalich. Para las familias que han sufrido pérdidas por las negligencias de él, lo mínimo que podemos hacer es presentar una acusación constitucional, no podemos avalar la impunidad. Esperamos que estos partidos se pongan del lado de la ciudadanía y no del responsable político de la pésima gestión de esta crisis sanitaria. No se puede ser de oposición y defender a Mañalich", afirmó la diputada Mix.

"Nuestro rol es fiscalizar al poder Ejecutivo y al resto de instituciones. Las acusaciones constitucionales son una herramienta política ante las decisiones de las autoridades que van en contra del bienestar de la población, frente al abandono de deberes o, lisa y llanamente, por no respetar las garantías constitucionales", agregó.

"Tenemos la convicción de que debemos perseguir las responsabilidades políticas por el manejo de la crisis sanitaria. Pero para que esto prospere, requerimos el compromiso de las distintas bancadas de oposición para que firmen, y para que luego la acusación constitucional sea exitosa. Estamos a la espera de aquello. La propuesta de acusación está en sus manos, la decisión de que esto prospere también", concluyó la diputada Camila Rojas.

