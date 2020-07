Diputada Paulina Núñez lamentó declaraciones "machistas" de Van Rysselberghe en su contra

Presidenta de la UDI señaló que resultaba "francamente impresentable que la señora de un ministro del comité político vote en contra del Gobierno", en relación a su aprobación al posnatal de emergencia.

La vicepresidenta de Renovación Nacional (RN), diputada Paulina Núñez, abordó las grietas entre los partidos de Chile Vamos, luego del apoyo de parlamentarios de su partido a iniciativas como el retiro de parte de los fondos de pensiones o el postnatal de emergencia, desatando más de un conflicto con la UDI.

Casada con el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, su matrimonio también estuvo en el ojo del huracán, luego de que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, manifestara que le resultaba "francamente impresentable que la señora de un ministro del comité político vote en contra del Gobierno".

"Me encantaría que se aprendiera mi nombre para que me dejara de decir 'la señora de'. Ahí es donde uno dice 'las formas', por ejemplo. Y menos a esta altura del siglo", dijo Ñuñez en conversación con radio Futuro.

"No voy a responderle ni voy a entrar en este debate, en ese juego. Y agradezco, a todo esto, los apoyos transversales que he recibido", sostuvo la parlamentaria, que añadió que "suena bastante machista, pero son opiniones de ella y cada uno que se haga responsable de sus dichos".

ACUSACIONES DE POPULISMO

Respecto a otros dichos de la UDI, indicó que "cuando a uno la acusan de populista o cuando para algunos hay proyectos que son populistas, para otros y para muchos de nosotros en Renovación Nacional son proyectos de puro sentido común".

"Yo empujé el postnatal de emergencia con mucha convicción y creo que fue una gran lucha que dimos, que terminó además con un acuerdo con el Congreso, que hoy día -de hecho- se debería ingresar ya la indicación que refleje ese acuerdo y poder terminar con la incertidumbre de miles de mujeres, de madres, de padres, de familias que estaban en una incertidumbre total durante esta pandemia porque su postnatal había vencido", agregó la diputada por Antofagasta.

APOYO AL GOBIERNO

Núñez añadió que no está en duda el apoyo de RN al Gobierno y pidió dejar de lado las descalificaciones en Chile Vamos para retomar el diálogo y "sacar adelante los proyectos, los anuncios, la agenda de nuestro Gobierno".

"Este es nuestro gobierno y lo vamos a apoyar y en eso que no quepa ninguna duda. Y todos tenemos un ánimo de recuperar las confianzas, de sentarnos a conversar y actuar en unidad. Pero cuando hay diferencias en una coalición eso también habla de que no somos todos iguales y no pensamos todos igual. Cuando estamos convencidos en el fondo, entonces podremos mejorar las formas. Pero no veo otra posibilidad de trabajar unidos si no es recuperando el diálogo, las confianzas y eso es clave, sobre todo en una coalición que está gobernando", señaló.

FONDOS DE LAS AFP

Durante la jornada de ayer, los seis diputados de Chile Vamos miembros de la Comisión de Constitución (incluyendo a Núñez) votaron en contra de la idea de legislar el proyecto que promueve el retiro de hasta un 10% de la capitalización individual de los fondos de las AFP, de forma excepcional y por una sola vez, con el fin de paliar los efectos económicos del covid-19.

A pesar de que el presidente de RN, Mario Desbordes, fue uno de los impulsores de esta propuesta, Núñez defendió la votación en contra, señalando que "al final del día, más que centrar la discusión en el retiro de los fondos, la discusión la estábamos centrando en de dónde sacamos plata para poder llegar a familias que no califican en el Ingreso Familiar de Emergencia y que no tienen espalda suficiente para poder llegar a fin de mes. No era un objetivo en sí mismo, sino que era un medio para poder llegar con recursos".

"Si el objetivo, insisto, es poder llegar con recursos, creemos que el préstamo solidario del Estado tiene por objetivo que las personas de ingresos medios no gasten su plata, sus ahorros y puedan tener recursos ahora", concluyó.

