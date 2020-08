Diputada Hernando y Plebiscito de octubre: "No existe ninguna disculpa válida para tratar de postergarlo o de no realizarlo"

La parlamentaria del Partido Radical, además, señaló que "la autoridad sanitaria es la única que podría impedir que una persona con Covid-19 ejerza su derecho a voto".

La diputada (PR) Marcela Hernando se refirió a las dudas que surgieron sobre la realización del plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, en el contexto de incertidumbre en que se encuentra el país producto de la propagación de la pandemia del Covid-19.

Para la parlamentaria, de profesión médico, "no existe ninguna disculpa válida para tratar de postergar o de no realizar el plebiscito del 25 de octubre y por lo tanto, todas las opiniones que se han dado en estos días, sólo buscan polarizar la discusión, probablemente asustar mucho a la gente para que no vaya a votar y ejercer su derecho".

En ese sentido, la parlamentaria por la región de Antofagasta señaló que "fueron claros y explícitos los miles de chilenos que salieron a las calles desde el 18 de octubre del año pasado y que están esperando que les respondamos".

Con respecto al papel que jugará el Servicio Electoral (Servel), la diputada Hernando, que es vicepresidenta del Partido Radical, señaló que "es importante que tenga las potestades para establecer reglas adecuadas a la pandemia, y para eso estamos tratando una ley que les faculte a hacer todas las modificaciones y establecer los protocolos para alargar las horas de votación, eximir a algunos vocales de mesas, establecer diferente número de mesas de votación, distanciamiento entre ellas, etc. Todo aquello va a permitir establecer condiciones seguras de la misma manera como se establecen para entrar al supermercado o a un mall".

Sin embargo, para la experta en Salud Pública, se presenta un escenario diferente en el caso de las personas contagiadas por Covid-19 y que quieran ejercer su voto. "Quienes estén afectadas por Covid-19 y que puedan poner en riesgo a los demás al ir a votar, es la autoridad sanitaria la que se tiene que pronunciar, porque es la única que podría impedir que se ejerciera el derecho a voto", concluyó.

