Detenido por manejar con Covid-19 en Plaza Italia: “Gobierno y Carabineros me deben una disculpa"

John Toloza fue dado de alta de la residencia sanitaria a la que fue enviado tras demostrar que está libre de la enfermedad.

El ingeniero John Toloza Wicke salió desde su casa en Estación Central, rumbo a su trabajo, en el sector oriente de la capital, cuando fue controlado por Carabineros en Plaza Italia.

La inspección, lejos de pasar inadvertida, recorrió los noticieros del país en cuestión de minutos: la policía uniformada lo había detenido por ser portador de Covid-19. Según figuraba en su sistema de información Simmcar, Toloza debía guardar cuarentena hasta el 3 de julio.

De esa manera, se convirtió en el primer detenido por la nueva y endurecida ley que aumentó penas para infractores de normas sanitarias, especialmente a quienes exponen la salud del resto de la población al deambular por la ciudad portando el nuevo coronavirus.

Sin embargo, Toloza insistía ante Carabineros y ante los medios que su segundo PCR, realizado la semana pasada, dio negativo, lo que le permitió volver a trabajar a partir del viernes.

Carabineros hizo caso omiso y lo derivó, en una ambulancia, a una residencia sanitaria a eso de las 13 horas. Sin embargo, durante la tarde de este lunes Toloza logró comprobar que decía la verdad, por lo que desde la residencia lo enviaron a su casa, con el alta médica.

"La única opción que tuve fue mostrar el examen de PCR negativo que me hicieron la semana pasada en el laboratorio de Red Salud, en Providencia. Eso fue lo que les pedí a Carabineros, si estábamos a dos cuadras del centro de salud, y no quisieron llevarme y optaron por detenerme y enviarme a la residencia sanitaria. No entendieron razones", se queja Toloza, en entrevista con Aton Chile donde explicó lo sucedido.

"En la clínica me pedían que fuera personalmente, lo que no podía hacer, porque estaba detenido y Carabineros me lo impedía. Entonces fueron mi esposa y mi hija, a quienes les mandé una copia de mi carné de identidad. Les pedían una declaración jurada de parte mía en una notaría, lo que tampoco podía hacer, por lo que finalmente en Red Salud se portaron muy bien y les entregaron la copia de mi PCR".

Toloza indica que en la residencia ubicada en San Pablo con Manuel Rodríguez lo dieron de alta "cerca de las 17 horas. Patricio Quiroga, sicólogo del Servicio de Salud Metropolitano Norte, envió una carta con mi caso, dirigida al Ministerio de Salud".

Efectivamente, Quiroga envió un documento a las residencias sanitarias del ministerio, donde expone que si bien el primer examen de covid de Toloza fue positivo, el segundo fue negativo, con fecha 15 de junio.

"Lo anterior es relevante -dice el sicólogo en la carta-, toda vez que el informe no cuenta en los registros que consulta la autoridad policial, de modo que pareciera tratarse de una acción arbitraria por parte del Estado".

Por toda esta situación, el profesional exigió disculpas "de parte de Carabineros, del oficial de más alto rango que participó de mi detención, y del Gobierno, específicamente de la seremi de Salud (Paula Labra). Lo que más me molesta es que mi esposa debió ir a la clínica, con mi hija, para pedir que les dieran la copia del PCR negativo que me hice la semana pasada. Me hicieron exponerlas, pese a que han estado súper encerradas".

En caso de no haber disculpas, Toloza asegura que "ahí analizaré si tomo alguna acción judicial, pero lo principal que saco como conclusión es que el Gobierno tiene la escoba tanto en las cifras de muertos como en el manejo de los vivos también".

