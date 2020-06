Detectan jardín infantil que funcionaba con supuesto certificado entregado por empresa Fruna en Maipú

"No existe ese tipo de certificado", aseguró la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien agregó que "la empresa no está autorizada a contradecir una normativa sanitaria".

Por medio de una denuncia, Carabineros logró detectar el funcionamiento irregular de un jardín infantil en la comuna de Maipú, en medio de la pandemia por coronavirus.

Al proceder con la fiscalización, se descubrió que el recinto «Creando» tenía en su interior a cuatro niños y tres empleadas.

La situación fue alertada a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y a la seremi de Salud, Paula Labra, quienes también llegaron al lugar para recabar antecedentes.

De acuerdo a lo que detalló la autoridad, los jardines infantiles sólo pueden funcionar con turnos éticos para entregar las cajas de alimentos Junaeb o atender trabajos administrativas.

Asimismo, Martorell denunció que la sostenedora del recinto afirmó que estaba operativa para cuidar a hijos de trabajadores de la empresa Fruna e incluso aseguró tener un certificado de la empresa para funcionar, algo para lo cual las compañías no están facultadas de otorgar.

"No existe ese tipo de certificado (...) La empresa no está autorizada a contradecir una normativa sanitaria como es el no funcionamiento de jardines infantiles", enfatizó Martorell.

De esta manera, anunció una fiscalización a la empresa Fruna, exponiéndose, según dijo, a multas millonarias. Además, se inició un sumario sanitario contra el jardín infantil.

