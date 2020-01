Descartan muerte cerebral en joven que recibió proyectil en el cráneo durante manifestaciones

Alejandro Santander, jefe de unidad de pacientes críticos del recinto de salud señaló que la condición de Ariel Moreno puede cambiar en cualquier momento.

Personal de la ex Posta Central y de la Fiscalía Occidente, aclararon que el joven Ariel Jesús Moreno, de 24 años, quien recibió un proyectil en medio de manifestaciones en el frontis de la subcomisaría de Padre Hurtado, se encuentra en estado de gravedad.

Tras ser herido por un proyectil, el joven fue trasladado hasta la ex Posta Central dada la magnitud del impacto.

Hasta el lugar concurrió personal de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Occidente, quienes informaron al padre del joven sobre el inicio de la investigación penal, a cargo de la fiscal jefe de Talagante Paola Salcedo, particularmente, para determinar el origen del proyectil.

LEER TAMBIÉN: Hincha de Colo-Colo está con muerte cerebral tras recibir balazo durante manifestación frente a comisaría.

Por otra parte, Alejandro Santander, jefe de unidad de pacientes críticos de la ex Posta Central, descartó que la víctima presente muerte cerebral. "Pero eso puede cambiar en cosa de minutos u horas", aclaró.

"Extraer un proyectil no necesariamente tiene beneficios en los pacientes. El daño el proyectil lo produce en su trayectoria. Una vez que el proyectil se detiene no tiene mucho sentido extraerlo. Y en este momento y en este paciente en particular ir a extraer ese proyectil no genera beneficio alguno", explicó.

PURANOTICIA