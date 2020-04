Denuncian brote de Covid-19 en tradicional carnicería de Pedro Aguirre Cerda

Autoridades determinaron la realización de un sumario sanitario en el negocio, para establecer si los cuatro trabajadores confirmados con la enfermedad pudieron contagiar a otras personas.

Este martes se realizó una fiscalización a una carnicería en Pedro Aguirre Cerda, luego de que vecinos denunciaran un foco de coronavirus en el lugar.

Autoridades determinaron la realización de un sumario sanitario en el negocio, para establecer si los cuatro trabajadores confirmados con la enfermedad pudieron contagiar a otras personas.

La denuncia fue realizada por vecinos de la zona quienes señalaron que los trabajadores viven en una pensión cercana, donde indican que hay una persona contagiada por coronavirus.

Al respecto, el alcalde Juan Rozas, explicó que el jueves pasado se envió un equipo de salud de la municipalidad "para conversar porque no tenemos la posibilidad de fiscalizar. Obtuvimos información que, en lo personal, porque yo soy médico, no me dejó conforme respecto de cómo estaban manejando el protocolo de contactos".

"Por lo mismo le solicité el día viernes en la noche a la seremi que fiscalizara este local porque no nos da tranquilidad la cantidad de casos que el día de hoy tiene las carnes RV", explicó.

Por su parte, Alejandro Varela, gerente de la carnicería RV, afirmó que "toda nuestra gente está sana. Hemos tenido gente con coronavirus como en todos lados y se han cumplido todos los parámetros que nos ha exigido la Asociación Chilena de Seguridad y el ministerio de Salud".

Valera afirmó que esta denuncia podría tratarse de "una persecución de algunos vecinos".

PURANOTICIA