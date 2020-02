Delincuentes intimidaron a dueña de casa, robaron auto y atropellaron a sus hijos en Quilicura

La mujer fue intimidada con armas de fuego por dos antisociales que ingresaron a su vivienda mientras se encontraba sola.

Durante la madrugada de este viernes, dos jovenes resultaron heridos tras ser atropellados por delincuentes, que minutos antes robaron la casa de su madre en Villa Los Cántario, comuna de Quilicura.

La mujer fue intimidada con armas de fuego por dos antisociales que ingresaron a su vivienda mientras se encontraba sola.

"Salgo al pasillo y ví a dos muchachos con pistolas. Uno de ellos me toma por el pelo, me lleva al pieza, me tira al suelo y me dice 'tírate hacia abajo y no mires, o te vamos a disparar', relató la víctima según recoge Cooperativa.

Los desconocidos robaron su billetera, un celular y además su automóvil con el cual huyeron del hogar tras derribar la reja del inmueble.

Los hijos de la afectada salieron de la casa minutos antes del asalto, pero fueron avisados por los vecinos y cuando intentaron interponerse en el camino de los antisociales, dos de ellos fueron atropellados, resultando con lesiones leves.

PURANOTICIA