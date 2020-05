Decreto permite a jefes de Defensa impartir instrucciones directas a alcaldes sin intervención del Presidente

El decreto del cual tomó razón Contraloría añade que los Jefes de la Defensa no podrán alterar las atribuciones de órganos del Estado.

La Contraloría General de la República tomó razón "con alcances" del decreto N°203 que elaboró el Gobierno, el cual permite que los jefes de la defensa impartan instrucciones directas a los alcaldes, sin la intervención del Presidente de la República.

Este decreto reemplazó al N°201, que había sido retirado por el Gobierno para responder a las observaciones del organismo contralor, y que daba atribuciones a funcionarios municipales en la fiscalización de las cuarentenas, el toque de queda y otras medidas establecidas durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La Contraloría estableció "que la no intervención del Mandatario en la entrega de instrucciones no obsta al control y responsabilidad de las autoridades civiles". Además, determinó que los jefes de la defensa no pueden alterar las atribuciones de los órganos del Estado, "ya que una modificación de esa naturaleza debe ser efectuada mediante una ley tramitada en el Congreso Nacional".

El decreto original (N°201) apuntaba a aumentar la capacidad de fiscalización de funcionarios municipales. Esto generó de inmediato una polémica por una posible inconstitucionalidad de la medida. De hecho, los mismos ediles criticaron la medida.

"No se le puede impulsar a las municipalidades una facultad que no pueden tener y no debieran tener, salvo que haya un cambio constitucional en Chile y que sostenga que de ahora en adelante hay policías municipales en cada municipalidad", dijo en su momento el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

