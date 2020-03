DC solicitó revisar el calendario electoral de este año debido al avance del coronavirus

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, hizo un llamado a "no arriesgar la vida de nuestros compatriotas".

Presidentes de varios partidos se reunieron la tarde de este lunes con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, para abordar la situación del coronavirus en el país y cómo afectará las diversas actividades políticas programadas para este año, entre ellas, el plebiscito.

"Estamos enfrentando una crisis de la mayor gravedad. Y queremos decir con mucha claridad: este no es el momento de la división, este es el momento de la unidad, de la responsabilidad, de la conciencia, de trabajar juntos para poder enfrentar con éxito esta crisis. Por esta razón, hacemos nuestras las propuestas del Colegio Médico, en orden a la necesidad de reforzar la autoridad sanitaria con un Consejo Superior, que pueda enfrentar adecuadamente esta crisis", indicó el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín.

En esta misma línea, el timonel de la DC dijo que esto "debe hacerse con participación. Además necesitamos medidas urgentes y drásticas. Es lo único que nos va a permitir evitar un acelerado contagio que haga colapsar la red de salud pública. Creemos que el llamado a la auto responsabilidad no es suficiente; acá hay que tomar medidas drásticas por parte de la autoridad, y para eso nosotros estamos disponibles".

Por otra parte, el falangista explicó que "este es el momento de ponernos todos detrás de la autoridad, para poder sacar a nuestro país adelante y salir de esta crisis. Desde ese punto de vista nosotros nos comprometemos como Democracia Cristiana, en poder respaldar la propuesta que ha hecho el Colegio Médico, y esperamos que estemos transversalmente no sólo desde la política sino que todos los sectores de la sociedad, con la responsabilidad, compromiso y altura de miras que demanda un momento como este.

Sin embargo, advirtió que "cuando decimos que la salud y la vida de las personas es la primera prioridad, indiscutiblemente que eso requiere revisar las fechas no sólo del plebiscito sino de todo el calendario electoral de este año. No solo requiere no arriesgar la vida de nuestros compatriotas sino además la posibilidad de hacer una campaña donde los chilenos tengas información y puedan conocer qué significan cada una de las opciones. De acuerdo a la información que nos ha entregado el Colegio Médico hoy día, eso no es posible, y por lo tanto –indiscutiblemente- hay que revisar las fechas de todo el calendario electoral de este año".

