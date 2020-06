Crudo diagnostico del Coronavirus en Chile: "En la pandemia destaca la tremenda desigualdad existente en Chile"

Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile analizó la situación que se vive en Chile respecto a la desigualdad social que afecta aún más a la crisis sanitaria producto del Covid-19.

En conversación con el diario El País de España, Vivaldi fue categórico al señalar que, al analizar el momento por el que pasa Chile por la pandemia, no sería erróneo relacionarlo al estallido social de octubre pasado, ya que "en la pandemia, lo primero que destaca justamente es la tremenda desigualdad existente en la sociedad chilena, que hace que la forma cómo golpea a los sectores de las ciudades más privilegiados sea dramáticamente distinta a cómo lo hace en los sectores menos privilegiados".

"Una parte de los chilenos no sabía que una fracción muy importante de los ciudadanos comían en la noche en función de lo que ganaban durante el día. Por lo tanto, pedirle a alguien que respete la cuarentena era condenarlo a no tener qué comer, literalmente. Hasta octubre pasado, Chile parecía vivir feliz y contento sin asumir la desigualdad, la precariedad y el descontento que ahora estamos obligados a enfrentar", complementó.

El académico explicó que la población más afectada por el virus se trata de "un Chile que no era parte de la conversación", por lo que será clave las conversaciones y debates respecto a una nueva Constitución, ya que "resulta peligroso que volvamos de nuevo a una situación en que prime –justificadamente o no– la rabia".

Consultado sobre cómo se vio afectada la salud pública por el coronavirus, Vivaldi sostuvo que, aunque en el país existen "excelentes salubristas", la brecha con el sistema privado es muy grande.

"El sistema de salud público chileno ha sido brutalmente precarizado. Se han introducido formas de financiamiento que casi son contrarias a las tradiciones médicas más respetadas como, por ejemplo, que el sistema de transacciones comerciales estén orientadas a los diagnósticos", detalló.

También fue consultado sobre el impacto del estallido social en el control que ha intentado tener el Gobierno sobre la pandemia. En esa línea, manifestó que "hay una desconfianza en la autoridad, sin lugar a dudas. No me gustaría meterme mucho en ese tema, pero si me forzara, uno se pregunta hasta qué punto el Gobierno vio en la pandemia una oportunidad de mejorar su imagen y eso lo incentivó a no ser ayudado".

Eso sí, se mostró contrario a pensar en el "cómo se podían haber hecho mejor las cosas", señalando que "en medio de un naufragio usted no se preocupa tanto de increpar al piloto como de intentar que la embarcación no se hunda. Lo importante es que se enmiende el rumbo y rescato que hoy día hay una voluntad aparentemente de escuchar a los académicos, al mundo de las universidades, a los técnicos, a los colegios profesionales".

Finalmente, se refirió al apoyo que se le debe dar, como universidad, al ministro de Salud, Enrique Paris. "La universidad pública pertenece al Estado y por definición tiene que preocuparse del bien común y no ser una pieza utilizable en el ajedrez de la política por ningún dueño. Y hemos tratado de ser absolutamente consecuentes con ello. A la Universidad de Chile no le corresponde dar o quitar apoyo político. Lo que corresponde es decir: somos parte del Estado y estamos disponibles para colaborar", sentenció.

