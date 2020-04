Crean permiso especial para que padres y madres sin custodia de sus hijos puedan visitarlos en comunas con cuarentena

El permiso ya se puede pedir dentro del sitio web Comisaría Virtual, incluso hay dos.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, anunció este viernes en La Moneda la creación de un permiso especial para que los padres y madres que no tienen el cuidado permanente de sus hijos puedan visitarlos en comunas que están bajo cuarentena, durante la pandemia del Covid-19.

La iniciativa nació de una petición de los diputados de la UDI Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma y María José Hoffmann, quienes se reunieron con Rubilar y con la subsecretaria de Prevención del Delito, Kaherine Martorell.

La ministra Rubilar explicó que "es una solicitud de puro sentido común... Es un tema especialmente sensible en el entendido de que las cuarentenas van a ir avanzando, van a hacerse dinámicas, graduales, y las comunas pueden ir variando, este tema cobra relevancia".

Jorge Alessandri, en tanto, apuntó que "la cuarentena también afecta a las familias, a los nietos que no pueden ver a sus abuelos, a las madres y padres que no pueden ver a sus hijos. Hace algunos días le planteamos al Gobierno la necesidad de incluir dentro del sitio web Comisaría Virtual un permiso especial para aquellos padres y madres que no tuvieran el cuidado principal de sus hijos para que los puedan visitar. Hay padres que no han visto a sus hijos hace 45 días y eso es doloroso y también afecta la crianza y la relación con esos niños", señaló.

Por su parte, la jefa de la bancada UDI, María José Hoffmann, precisó que "en aquellos casos donde hay condenas o denuncias por violencia intrafamiliar hemos solicitado que estos permisos no se otorguen, queremos cuidar el bienestar de los niños".

Por último, el diputado Coloma opinó que "no queremos que un padre que espera ver a su hijo tenga que sacar un permiso, por ejemplo, para ir a comprar al supermercado y así poder arrancarse a ver a su hijo, creemos que tiene que haber un permiso especial para esos niñas y esos niños que extrañan a sus familias que extrañan a sus padres para poder visitarlos, para poder estar juntos".

En el sitio web de Carabineros ya actualizaron dichos permisos, incluso hay dos: Permiso Temporal para el traslado de niños (as) o adolescentes entre las casas de sus padres o tutores y otro para ejercer el derecho del niño (a) o adolescente de mantener contacto con sus padres cuando no existiere un régimen de relación directa y regular establecido con anterioridad.

PURANOTICIA