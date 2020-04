Corte Suprema realizó por primera vez el juramento de abogados por videoconferencia

El presidente del máximo tribunal del país, Guillermo Silva, encabezó en forma presencial la actividad solemne en el Palacio de Tribunales.

La Corte Suprema realizó este viernes un histórico juramento de abogados, ya que por primera vez los postulantes participaron por videoconferencias desde regiones. El presidente del máximo tribunal del país, Guillermo Silva, encabezó en forma presencial la actividad solemne en el Palacio de Tribunales.

"Esta es una idea que rondaba en la Corte Suprema desde hace mucho tiempo y no me extrañaría que esto haya llegado para quedarse. Esta es una señal que Santiago no es Chile y la descentralización le hace bien al país en todos los ámbitos en que ella se produzca y lo puedo decir yo, porque soy de provincia", dijo Silva.

"Por primera vez la Corte Suprema, a través del uso de las herramientas normativas existentes y tras una preparación que antecede la emergencia sanitaria, ha hecho posible que vuestro juramento se realice en este especial contexto, evitando los traslados de nuestros nuevos abogados de regiones, haciendo partícipes a las Cortes de este importante hito, con pleno empleo de los medios de comunicación disponibles", añadió.

Por último, el ministro Silva explicó el funcionamiento del Poder Judicial en esta emergencia, cambio en que el rol de los abogados es clave para su éxito: "La pandemia que nos azota ha obligado a esta Corte Suprema a adoptar medidas de flexibilización en la realización de audiencias que logren asegurar el debido proceso, procurando no generar espacios de indefensión por la situación sanitaria, por una parte, y a asegurar la continuidad del servicio judicial, por otra".

(Imágenes: PJudicialChile)

