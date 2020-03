Coronavirus en Chile: Las cifras y factores que "hasta el momento" avalan la estrategia de Piñera, Mañalich y el Gobierno

Hasta el momento todo indica que Chile va sorteando de mejor forma esta pandemia en comparación a otros países, pese a que no ha llegado el peak, estas son las cifras y factores que podrían estar ayudando y validando la estrategia de las autoridades.

El día 3 de marzo del 2020 no se olvidará por mucho tiempo, la aparición del primer caso de Covid-19 en Chile era algo esperado, fue la ciudad de Talca y justamente un profesional de la salud el primer contagiado, de esa fecha hasta ahora la cifra de casos supera las 2 mil 700 personas y los muertos llegan a 12 personas, hasta el cierre de esta nota, ¿pero qué significan estas cifras en relación al mundo que enfrenta esta pandemia?.

CASOS CONFIRMADOS POR CADA 100 MIL HABITANTES

De acuerdo a los datos confirmados hasta el 31 de marzo, Chile es uno de los 3 países con menos casos confirmados por cada 100mil habitantes, siendo el primero España que tiene 202 casos, Italia 168, Alemania 81, seguido de Francia, Irán y Estados Unidos.

EXPLOSIÓN DE LA CURVA DE CASOS DESDE EL CASO 100

Otro de los comparativos que deja a Chile en un buen pie a nivel mundial es el comparativo que se realiza de la explosión de la curva de casos detectados.

Desde que cada país detectó su caso número 100, la curva de explosión deja a Chile en el umbral más bajo.

Nuevamente España es el país que más disparó su curva luego del caso 100, seguido por Italia. Este punto no es menor porque al crecer rápidamente los casos se fueron colapsando los servicios médicos de ambos países provocando gran cantidad de muertos al no tener capacidad los diferentes hospitales.

Irán y Estados Unidos son los países que van en tercer y cuarto puesto en la explosión de la curva de contagios.

EL FACTOR DE LA RESPONSABILIDAD DE "QUEDARSE EN CASA"

Uno de los factores que más ha ayudado sin lugar a dudas al manejo de la curva de crecimiento y al mismo tiempo retardar el peak de la enfermedad ha sido el comportamiento de responsabilidad que la mayoría de las personas han tenido en el país.

Desde un primer momento la decisión de quedarse en casa fue un factor predominante. Lo que comenzó a ser un habito forzado hace dos semanas atrás está beneficiando que los contagios no crezcan en forma desmedida como se esperaba y que las predicciones que hablaban de cerca de 40 mil casos al 1 de abril bajaran fuertemente.

Sí el comportamiento de los chilenos hubiese sido similar por ejemplo a la de países como España e Italia en los primeros días en donde se detectaron los casos en el país se estimaba que al 1 de abril deberían haber en Chile cerca de 40 mil casos.

Pero la responsabilidad de millones de personas que decidieron quedarse en casa en forma masiva desde el fin de semana del 15 de marzo ha logrado sin duda ser una ayuda que a la hora de los resúmenes habrá salvado miles de vida en el país.

EL TOQUE DE QUEDA

La decisión de imponer toque de queda nacional a partir de las 22 horas y hasta las 5 de la mañana logró detener las reuniones sociales nocturnas y por ende minimizar otra fuente de contagio inminente que le pasó la cuenta a países más cosmopolitan de Europa como Italia y España en donde las autoridades del país demoraron en estas medidas.

El manejo sincronizado de la autoridad en conjunto a las Fuerzas Armadas y a la nula oposición del sector político ayudo a una decisión que sin duda resultará fundamental en el objetivo de "aplanar la curva".

Los militares en las calles y todo el sesgo político de la izquierda en contra de las Fuerzas Armadas quedó en un total segundo plano y pese a que muchas personas han sido sorprendidos violando la medida, estas cifras han sido muy bajas y la decisión de La Moneda en este caso marcará también un antes y un después a la hora de los balances.

LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES Y EL ROL DEL COLEGIO MÉDICO

Pese a que el panel de expertos que asesora al Gobierno no recomendaba una suspensión de las clases, el Presidente Piñera en conjunto a un obstinado Ministro Jaime Mañalich finalmente tomaron una decisión que ayudó de muy buena forma a que los chilenos se quedaran en casa.

La suspensión de las clases en universidades y colegios que era una petición realizada también por el Colegio Médico y variados alcaldes tuvo eco en La Moneda pese a la recomendación de los expertos.

Este gesto y decisión política del ejecutivo dejó de manifiesto la disposición al dialogo de hasta ese momento una cerrada Moneda que hasta se abrió para tener una mesa social Covid-19 en donde una de sus mayores detractoras, la Presidenta del Colegio Médico, terminó valorando la apertura de Piñera.

Cabe consignar que el Colegio Médico ha sido un duro opositor a las medidas del Gobierno, si bien ciertas críticas pueden haber ayudado a una apertura al dialogo, la politización de esta agrupación muchas veces le resta un valor técnico a sus opiniones, sobre todo la de su Presidenta Izkla Slches quien es ex militante de las Juventudes Comunistas mientras estudió medicina en la Universidad de Chile.

Cabe consignar además que el manejo mediático de Izkla Siches no fue menor al inicio de esta crisis, de hecho en menos de 48 horas se reunió con Sebastián Piñera, la CPC, partidos políticos, alcaldes, profesores y estudiantes secundarios. Un dato no menor es que sus seguidores en Twitter por ejemplo subieron de 19 mil a 66,8 mil, sin embargo la opinión técnica del manejo de la crisis ante las cifras que muestra hoy Chile esta mermada.

Cabe consignar que una de las primeras personas que pidió cuarentena general en el país fue ella, medida incluso descartada por la propia Organización Mundial de la Salud.

Estas mismas cifras que tiene Chile hoy a casi un mes del primer caso en el país y que avalan técnicamente que la decisión de no declarar cuarentena total eran las correctas obligaron a cambiar de opinión a Siches quien tuvo que hacer un giro en sus peticiones.

"No nos hemos dado vuelta la chaqueta, seguimos aquí firmes", respecto a la medida de cuarentena total solicitada por el Colegio Médico, agregando que "nos mostraron parte de los datos: No todo el país se comporta igual. Las regiones con transmisión comunitaria deben implementar medidas más extremas hasta mejorar implementación de testeo", agregó Siches.

EL RAYADO DE CANCHA A LOS ALCALDES POR CONTALORIA Y MAÑALICH

Los alcaldes también han jugado un rol en esta pandemia, si bien algunos casos particulares se han dejado llevar por los focos de los matinales, son estos mismos espacios los que también han generado conciencia en la gente y han permitido por ejemplo que sectores tan dispares se sienten en una mesa para analizar medidas en su conjunto.

Alcaldes, parlamentarios e inclusos políticos ya retirados de la primera línea y de diferentes sectores han tenido una vitrina inesperada en busca del bien mayor que es la salud de la población y pese a ciertos ediles que han tratado de sacar rédito político de la situación, será la misma ciudadanía que en su momento los castigará por haber sido más populistas que eficaces.

Fue Contraloría en este caso quien rayó la cancha y puso en su lugar a los ediles quienes tomaron conciencia de sus limitaciones y de no entorpecer en las decisiones que están tomando La Moneda y el Ministerio de Salud en relación al cierre de ciudades.

Jaime Mañalich también fue claro este domingo cuando les recordó a los ediles que "muchos alcaldes no han entendido que la postergación de las elecciones municipales significa también la postergación de la campaña. Están usando en una forma, me parece lejana a la ética, esta emergencia sanitaria, de la pandemia por coronavirus, para aparecer en distintas partes, en un esfuerzo de campaña".

LA IMAGEN DE LOS MUERTOS DE ITALIA

Claramente la globalización de las comunicaciones y poder ver durante estas semanas los hechos sucedidos en Italia y España crearon una conciencia mayor en el público chileno, la misma que no tuvieron italianos y españoles que no tomaron las medidas necesarias de autocuidado que nuestra población parece estar tomando con una responsabilidad que también será digna de analizar cuando todo vuelva a la normalidad.

Ver cifras cercanas a los mil muertos diarios que llegaban de países mucho más desarrollados que el nuestro marcaron un antes y después en el comportamiento de nuestra población que espera que aquellas cifras y dantescas imágenes no se repitan en Chile.

EL "LIDERAZGO" DE UN OBSTINADO MINISTRO MAÑALICH

Claramente uno de los protagonistas de esta crisis sanitaria ha sido el Ministro Jaime Mañalich, un hombre con carácter pero con las características de líder indiscutido quien si bien ha tenido ciertos arranques comunicacionales que le han jugado mal, en el resumen ha podido llevar adelante una situación que "hasta el momento" parece estar controlada ó al menos ir por un buen camino.

Mañalich pese a ser catalogado como obtuso u obstinado ha sido capaz de no acaparar el protagonismo cediendo los espacios suficientes a sus subsecretarios y al mismo tiempo mostrando una imagen de hombre en terreno que genera confianzas a la hora de "golpear la mesa" y poner orden en un verdadero circo de creativos ó seudos expertos en salud que han salido en las últimas semanas.

El ministro hasta ahora va incólume y podría transformarse en un verdadero caso de análisis de seguir con estos resultados al final de esta pandemia que afecta a Chile, las frases "¿que pasa sí el virus muta y se pone bunea persona?" pasarán a ser una "mañalicosas" cuando el resultado final sea que a pesar de todo, "Chile estaba preparado" para esta crisis, aunque aquello le pese a los más acérrimos enemigos políticos del Ministro.

EL ROL DEL PRESIDENTE

Un Presidente menos protagonista en la primera línea y mas enfocado en las soluciones de fondo, llamando a una unidad que se hace cada día más necesaria y no entrando en las "peleas chicas" llamó la atención este domingo en la entrevista que concedió a Chilevisión.

La salida de este lunes al envió del veto presidencial ante la polémica de los permisos de circulación, también refleja que Piñera no busca ese protagonismo desmedido de antaño y está enfocado en el bien mayor. Su rostro a la hora de enfrentar las cámaras no tiene nada que ver con aquella mirada perdida que tenía cuando enfrentó el llamado estallido social, hoy claramente se le ve empoderado traspasando una tranquilidad y credibilidad que se ha visto en como en cosa de días sus números positivos en las encuestas van cuesta arriba.

Todos estos indicadores "hasta el momento" indican que vamos sorteando bien la mayor pandemia que el mundo y el país haya tenido en los últimos años y que además demuestra que a pesar de todo el país respeta a sus autoridades.

Es de conocimiento mundial que la principal arma para combatir a este enemigo invisible es el manejo de las estadísticas, el control de las proyecciones, el manejo de los números debe sin errores de ningún tipo y es sabido que una de las mayores capacidades y competencias de Sebastian Piñera justamente está en aquello, nadie podría dudar de las capacidades del Presidente a la hora de llevar al dedillo todo lo relacionado a aquello y "hasta el momento" la cifras lo están avalando a él y a su equipo en la estrategía elejida para el manejo de esta pandemia en Chile.

LOS RETOS QUE VIENEN

No podemos dejar afuera de este análisis a los equipos médicos de todo el país, pero estos aún no reciben la avalancha de casos que se esperan y no se ha puesto a prueba el cien por cien de sus capacidades y del servicio de salud en Chile.

Las decisiones rápidas de compras de insumos y la ampliación de las llamadas camas disponibles y camas criticas pareciera que podrán paliar el peor escenario pronosticado para el país y ahora solo basta esperar que en las semanas venideras exista la misma responsabilidad de este gremio como el que ha tenido la población y el país en general, que los anuncios de las autoridades se cumplan y que cuando llegue el momento más complejo de esta pandemia las cifras nos sigan manteniendo en el lugar que estamos hoy en relación a los otros países del orbe.

Sabemos que "nadie" y "ningún país" por desarrollado que fuera estaba preparado para esta verdadera guerra que se vive en el mundo, pero todo indica que Chile "hasta el momento" ha tenido un "buen manejo" pese a las críticas y a quienes esperaban que en marzo un gobierno llegara a su fin, hoy tiene la posibilidad de demostrar cuales son las verdaderas competencias de liderazgo para manejar la mayor crisis de todos los tiempos.

De todos los involucrados y de todos los protagonistas que componemos este país, depende que esto siga igual.... Por ahora sí puedes "Quédate en casa", esa es tu mejor opción hoy y estarás ayudando sin duda a que menos personas se contagien y podamos prontamente ver la primavera para que todos podamos abrazarnos nuevamente y al mismo tiempo renovar las confianzas en quienes rigen el destino de este país.

