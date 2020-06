Core Millones califica como un error cambio en Registro Social de Hogares en medio de postulación a Ingreso Familiar de Emergencia

Millones agregó que no existe claridad y las autoridades regionales del Ministerio de Desarrollo Social no han tenido la disposición de dar respuesta a la serie de inquietudes de cientos de familias que estarían quedando fuera del beneficio.

Como un profundo error calificó el Consejero Regional, Manuel Millones, haber realizado cambios en la metodología que determina el puntaje que obtienen las familias en el Registro Social de Hogares. Son muchas las denuncias y dudas de personas que hace un par de meses podían acceder a los beneficios del Estado, pero que producto de las nuevas mediciones, estarían quedando fuera, fundamentalmente por la nueva forma de medir los ingresos y los patrimonios.

Lo peor según el Core, ha sido la falta de información de las autoridades y el nulo trabajo para responder a la inquietudes de esas familias vulnerables, que estaban esperanzadas en poder recibir el recién aprobado Ingreso Familiar de Emergencia.

"Hay personas que siempre han estado dentro de los grupos más vulnerables en la región y pese a que sus condiciones no han cambiado, ahora aparecen con otros puntajes. Imagínense la angustia de esas personas, pero lo que más sorprende es que las autoridades que tiene las competencias para resolver esas dudas e incertidumbres de la comunidad, no responden y no existe una campaña de difusión oportuna, sobretodo considerando que el plazo para apelar vence este jueves 25 de junio", argumentó Millones

Por lo anterior, el consejero pidió ver la factibilidad de ampliar el plazo de apelación para que las familias puedan regularizar su situación y puedan acceder al beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia, pues es ilógico pensar que dichas familias puedan apelar en un par de días. Además, al estar en cuarentena no pueden trasladarse hasta las oficinas de la seremía de desarrollo social a efectuar dicho trámite y tampoco se les puede pedir que lo hagan vía internet, porque no cuentan con el servicio ni computadores. "Esto es sumamente importante, porque si la apelación es acogida favorablemente, las familias podrán recibir el pago de forma retroactiva", puntualizó Millones.

Por último, señaló que es urgente mejorar las vías de comunicación y la línea 800, la cual se encuentra todo el día saturada, de lo contrario se va a generar una tremenda frustración en cientos de familias de la región de Valparaíso, que más apoyo necesitan en este minuto.

PURANOTICIA