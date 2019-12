Controversia genera supuesto dibujo infantil de Hugo Gutiérrez disparándole a Piñera: el mismo diputado comunista lo publicó

Parlamentario PC por Tarapacá subió a su cuenta en Twitter cuatro fotografías, de las cuales tres son dibujos -presuntamente infantiles- sobre la actualidad en Chile.

Un gran polémica, tanto en el mundo político como en redes sociales, levantó el diputado por Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), quien publicó en su cuenta de Twitter un dibujo, presuntamente de un niño, el cual lo muestra disparándole al presidente Sebastián Piñera.

"Tradicional fiesta navideña de la familia Comunista en Iquique. Golosinas, regalos, dibujos y caritas pintadas. El viejo pascuero no pudo venir, está preso por andar encapuchado", escribió el parlamentario, acompañando el texto con cuatro imágenes.

La primera muestra a una familia, junto a un árbol de Navidad, casas, montañas, césped y el Sol, todo bajo el título de "Un país feliz". La segunda, en tanto, es una imagen del diputado Gutiérrez hablándole a un grupo de personas.

La tercera fotografía es nuevamente un dibujo, presuntamente de un niño, el cual contiene un pie (o una mano) encadenada, además de un perro con un pañuelo rojo y una bandera de Chile. No obstante, los mensajes escritos en la imagen son lo que más llamó la atención: "El que no salta es paco", dice uno; "Si una mujer dice no, es no", agrega el otro; mientras que el tercero dice "Que muera Piñera y no mi amiga".

Por último, la cuarta imagen muestra un dibujo del diputado Hugo Gutiérrez disparándole con un arma de fuego al presidente Sebastián Piñera, mientras de su cuerpo salen gotas de sangre. El dibujo lo componen también el símbolo de la hoz y el martillo, además de una metralleta.

El posteo, como era de esperar, generó gran molestia entre muchas personas, quienes condenaron la presunta utilización de niños para enseñarles este tipo de dibujos; mientras que otros hablaron de incitación a asesinar al Mandatario.

