Consejo para la Transparencia insiste en que el Gobierno entregue sólo una cifra de fallecidos por Covid-19

Jorge Jaraquemada recordó que tras la salida de Jaime Mañalich del Minsal, el organismo llamó a "canalizar todo en una cifra y abandonar discursos que sólo conllevan más confusión".

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, se sumó al llamado realizado por Espacio Público respecto al manejo de más de una cifra de decesos por Covid-19, materia que ha generado polémica antes de la salida del exministro de Salud, Jaime Mañalich.

"Esperamos que el gobierno tome la decisión correcta y entregue una sola cifra de fallecidos, como lo ha dicho el CPLT y la sociedad civil", aseguró Jaraquemada.

El titular de Transparencia destacó los cambios que se han realizado en materia de difusión por parte de la autoridad sanitaria, haciendo hincapié en la apertura manifestada por el ministro Enrique Paris y la subsecretaria Paula Daza de implementar la entrega de una cifra de muertos por Covid-19, emigrando toda la información al Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

"Los avances en materia de transparencia en cuanto a la información sobre el impacto del Covid-19 han sido progresivos y positivos. Por ello, como lo hicimos hace unas semanas, creemos que el camino es generar una cifra única y fundamentos claros que determinan la metodología de cálculo", dijo el máximo representante del CPLT.

Jaraquemada recordó que el Consejo hizo hincapié en la necesidad de esta medida el mismo día que se informó la salida de Mañalich. "Nuestra reacción fue apuntar a la necesidad de canalizar todo en una cifra y abandonar discursos que sólo conllevan más confusión", señaló.

"Ya es complejo para muchas personas manejar ciertas cuestiones relacionadas con la pandemia por Covid-19, en particular aquellas asociadas a estadísticas, cifras, conteos. Hemos visto mejorías y perfeccionamientos en la entrega de información, pero tener varias cifras distintas no ayuda a generar certezas, más bien genera obstáculos en la tarea de dar a conocer antecedentes relevantes sobre la emergencia, transparentar decisiones y no colaboran con la reconstrucción de confianzas", dijo el abogado.

"Hemos dicho que la confianza, aún más en un contexto adverso en lo económico, social y sanitario como el que enfrentamos a raíz de la pandemia, es la piedra angular de la gestión de la crisis", afirmó Jaraquemada. "Sólo si la gente comprende las medidas y las bases que sustentan las decisiones de las autoridades, colaborará en su cumplimiento", sostuvo.

