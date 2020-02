Consejo del INDH descarta modificaciones al mandato legal del organismo

Cristian Pertuzé, director (s) del INDH a través de una declaración pública, señaló que desestiman que el organismo se querelle frente a agresiones que afecten a las policías.

El director (s) del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Cristian Pertuzé, señaló que el Consejo del instituto no ha considerado la opción de promover una modificación al mandato de la Ley 20.405, que establece que solo puede presentar acciones judiciales en actos cometidos por agentes del Estado, desestimando así que el INDH pudiera querellarse frente a agresiones que afecten a las policías.

Por tanto, el INDH, a través de su director (s) asegura que no se ha querellado, ni tampoco se querellará, pues ello significaría transgredir el mandato legal del instituto.

"El INDH condena la vulneración de los derechos de todas las personas sin distinción, incluido por cierto las agresiones de que han sido objeto funcionarios de Carabineros. No obstante, solo estamos facultados a intervenir cuando los agentes del Estado transgreden derechos de civiles, con las excepciones de los casos de trata de personas, en que particulares violan los derechos de otros civiles; y también cuando empresas infringen los derechos humanos de comunidades, como ha sido en los episodios de contaminación en Quintero-Puchuncaví", expresa la declaración.

"Como hemos señalado en diversos espacios, el Consejo del Instituto es un órgano diverso, pluralista y todos sus miembros tienen un compromiso irrestricto con la defensa permanente de los derechos humanos; y perseverará en el marco de la actual crisis social y política que enfrenta el país en relevar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición para así garantizar que no haya impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos que ha consignado nuestro Informe Anual", agrega.

"Dentro del sano debate al interior del Consejo, uno de los temas que concitó cierta atención fue la práctica realizada en algunos momentos de la crisis social denominada "el que baila pasa", en la que conductores eran obligados a bajar de sus vehículos y bailar como condición para permitirles seguir su camino. En el mismo Informe Anual de 2019 -que fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Consejo- se consigna que "no se puede desconocer que estas prácticas conllevan reprochables vulneraciones a la dignidad de las personas, así como graves amenazas a la integridad física, síquica y otros derechos de quienes las han padecido", sostiene.

Finalmente, el director (s) del INDH informó que, en pos de la transparencia y el interés que concita la labor del instituto, se propondrá en la próxima sesión de Consejo Ordinario la factibilidad técnica de transmitir las sesiones de dicha instancia -a través de medios tecnológicos, como streaming- que permitan a la comunidad conocer las discusiones de este órgano colegiado. Este nuevo procedimiento permitiría simplificar las actas y así agilizar su publicación.

