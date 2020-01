Concejal de Santo Domingo, Nicolás Cerda Diez, es nuevo Vicepresidente Nacional de RN

Nieto de histórico militante y dirigente, Sergio Diez Urzúa, dice que se trata de una enorme responsabilidad llegar a la Mesa de RN donde antes brillara su abuelo.

Renovación Nacional eligió al psicólogo y concejal de Santo Domingo, Nicolás Cerda Diez, como nuevo Vicepresidente de la colectividad, en reemplazo de Pedro Pizarro Cañas, recientemente nombrado como subsecretario de Previsión Social.

"Es un gran orgullo pero a la vez, una enorme responsabilidad, pues me siento en la obligación de representar no sólo los valores de mi partido, sino que además de mi familia y de mi abuelo, que siempre me inculcó trabajar por el bien de Chile", manifestó el nuevo Vicepresidente de RN.

Nicolás Cerda llega a la mesa encabezada por Mario Desbordes, justo en la previa del proceso constituyente, que culminará con el plebiscito del 26 de abril próximo y que tiene al partido divido, pero con una clara inclinación por el rechazo.

"Acá lo más importante es defender la democracia y condenar enérgicamente violencia. Dentro de RN todos sabemos que lo más importante es el bien común y las diferencias se respetan, se conversan y se llega a acuerdos con quienes piensen distinto. Por eso la decisión más sabia es la libertad de acción para los militantes, que seguramente en su mayoría votarán por el rechazo, pero donde también hay quienes piensan en aprobar, y todos tienen legítimo derecho a expresar su opinión", agregó Nicolás Cerda Diez.

Sin embargo, para el nuevo Vicepresidente de RN, donde no hay dudas ni divisiones es que el partido va a luchar por la defensa de las libertades, la justicia, la familia y sobretodo, debido al contexto país, en buscar las fórmulas para terminar con los abusos que viven los chilenos, en especial la clase media.

Cerda Diez, terminó agradeciendo el cariño que aún se manifiesta por su abuelo al interior de RN.

"Sergio Diez era un símbolo de RN y él me enseñó que lo más valioso del partido es la meritocracia, el dinamismo de sus directivas comunales, distritales y regionales. Acuñó conceptos que hoy tienen más valor que nunca como 'las personas valen por lo que son y no por lo que tienen', 'la mejor inversión es la familia', 'la palabra empeñada se cumpla', y sobre todo la frase que aún resuena al interior del partido 'se gana con los tuyos y se pierde con los tuyos'. Ese legado de mi abuelo todavía existe y está más vivo que nunca, en el coraje de Mario Desbordes, la preocupación y trabajo de Francisco Chahuán, entre tantos otros. Por eso es una gran responsabilidad que nuevamente un Diez este en la mesa de Renovación Nacional".

PURANOTICIA