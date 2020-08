Comuna de El Bosque descarta el retorno a las clases presenciales este año

No podemos exponer a los alumnos a "generar un posible rebrote", aseguró el alcalde Sadi Melo.

La comuna de El Bosque decidió que los establecimientos municipales no retornarán a clases presenciales durante 2020.

"Como autoridades no podemos especular con la salud y la vida de los menores y sus familias, ya que esta pandemia ha provocado la muerte de miles de personas y no podemos exponerlos a generar un posible rebrote", aseguró el alcalde Sadi Melo.

En junio, el jefe comunal ordenó a la Dirección de Educación Municipal liderar una instancia de análisis y evaluación, para tomar una decisión participativa sobre esta materia.

En ese contexto se constituyó la Mesa Técnica Pedagógica y Social, la cual incorporó la opinión de expertos del área de la salud y salud mental, académicos, directores y directoras de escuelas y liceos, el Colegio de Profesores, Gremios de Asistentes de la Educación y Jardines VTF, centros de padres y apoderados, y a funcionarios de la Dirección Provincial de Educación Sur.

Tras el estudio y la aplicación de la consulta, la mesa informó que "la comunidad educativa bosquina luego de una deliberación técnica, científica, responsable y participativa, acuerda no retornar a clases presenciales durante lo que resta del año 2020". Al respecto, el edil valoró la decisión como "participativa y soberana".

El Bosque cuenta con 21 recintos educacionales y 13 jardines infantiles, con una matrícula de más de 8 mil niños, niñas y jóvenes, con altos índices de vulnerabilidad.

"No debemos confundir el no retorno a clases seguro, con la continuidad del proceso de aprendizaje. La comuna ha instalado una educación a distancia para alumnos con Internet y otro con guías y libros para quienes no tienen conexión, y estamos haciendo esfuerzos con la ley SEP para comprar tablets y conexión a Internet", planteó Melo.

