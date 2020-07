Comisión política de la UDI se reúne de urgencia para analizar votos “díscolos” en proyecto del 10%

La presidenta de la tienda política, Jacqueline van Rysselberghe, no descartó que los cinco parlamentarios que votaron a favor sean pasados al Tribunal Supremo.

El avance del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP con votos de cinco diputados de la UDI trajo coletazos en el gremialismo, por lo que la comisión política del partido se reunirá de urgencia para analizar el caso.

Los diputados que están en el foco de los cuestionamientos son Cristhian Moreira, Pedro Álvarez-Salamanca, Virginia Troncoso, Álvaro Carter y Sandra Amar. Los tres primeros votaron tanto la semana pasada como este miércoles a favor del proyecto opositor, mientras que los dos últimos dieron su apoyo a la moción en la votación de esta tarde.

"Hemos citado a una comisión política de urgencia para esta noche y ahí vamos a evaluar los caminos a seguir porque creemos que este tipo de situaciones no puede pasar inadvertida, no puede no pasar nada", señaló la senadora.

"Es grave que parlamentarios de nuestro partido concurran con su voto a aprobar iniciativas que son impulsadas por la izquierda para desbaratar un sistema que entre todos, hasta antes de marzo, estábamos tratando de mejorar", añadió.

Van Rysselberghe admitió que "una de las alternativas que se baraja es la posibilidad de que esto sea evaluado por el Tribunal Supremo de nuestro partido".

PURANOTICIA