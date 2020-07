Comisión Política de la UDI en picada contra Gonzalo Blumel: critican "actuar errático" e "incapacidad" para manejar materias del Ministro del Interior

Tienda expuso que ciertos temas los han llevado a "asumir altos costos políticos, al apoyar con genuina lealtad al Ejecutivo, en circunstancias que en reiteradas ocasiones nos hemos visto perjudicados por las determinaciones que se adoptan".

Tras las duras palabras emitidas por la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senadora Jacqueline van Rysselberghe, en las que aseguraba que "no estamos tan disponibles para seguir pagando los costos de situaciones que no son producidas por nosotros", la Comisión Política de la tienda gremialista emitió una declaración pública en la que no sólo respaldan los dichos de la legisladora sino que, además, suman nuevas críticas a La Moneda.

En ese sentido, condenaron la "evidente falta de conducción política por parte del Gobierno y en especial del Ministro del Interior", Gonzalo Blumel, como "responsable de llevar a cabo esta trascendental labor, y el negativo impacto que esa ausencia de liderazgo y convicción está provocando al país y a las relaciones al interior de la coalición de gobierno".

"Compartimos y respaldamos plenamente la opinión que ha expresado la presidenta del partido y otras autoridades de la UDI, respecto a la evidente falta de conducción política que se arrastra hace tiempo y que exhibe el Ministro del Interior, autoridad a cargo de desempeñar esa función en el gobierno, cuestión que queda de manifiesto en el actuar errático y la incapacidad que ha tenido para manejar adecuadamente diversas materias, como ocurre con el incumplimiento de los deberes que le corresponden en el eficiente control de la seguridad y el orden público en el país", expresaron.

En ese sentido, mencionaron que "se siguen registrando hechos de terrorismo, que afectan principalmente a zonas del Biobío y La Araucanía; también en lo que ocurrió con la ley que se acaba de promulgar, que limita la reelección de parlamentarios y alcaldes, y donde el gobierno optó por no presentar un veto para dejar fuera de la norma a los ediles, quienes no estaban contemplados inicialmente en el proyecto; y en la discusión de proyectos inadmisibles constitucionalmente, como el postnatal de emergencia, entre otros".

"Esta y otras situaciones sólo han provocado desorden y confusión al interior de la coalición de gobierno, de la que somos parte, debido a la falta de liderazgo de quien está llamado a ejercer la conducción política del Ejecutivo y la relación de éste con los partidos oficialistas y con el resto de las fuerzas política del país. Situación que ha llevado a la UDI a asumir altos costos políticos, al apoyar con genuina lealtad al Ejecutivo, en circunstancias que en reiteradas ocasiones nos hemos visto perjudicados por las determinaciones que se adoptan", lanzaron desde el Comité Político de la UDI.

Finalmente, reiteraron en su declaración pública que "la postura que ha planteado la directiva del partido, la presidenta y otras autoridades de la colectividad, representa fielmente el sentir actual de la militancia de la UDI".

