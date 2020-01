Comisión investigará denuncias sobre abusos sexuales de militares chilenos en Haití

La comisión investigadora dispondrá de un plazo de 45 días para entregar su informe a la Sala de la Cámara de Diputados y podrá sesionar en cualquier lugar del país que se acuerde.

Por 83 votos a favor, tres en contra y 30 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó la creación de una comisión encargada de investigar las denuncias sobre abusos sexuales cometidos por integrantes chilenos de las Fuerzas de Paz en Haití.

La instancia fiscalizará los actos del Gobierno, en particular de los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y del Interior, que estén relacionados con los presuntos casos de violaciones de derechos humanos, violaciones y abusos sexuales llevadas a cabo por agentes del Estado, funcionarios o efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad interior del Estado en misiones de paz, desde el año 2000 a la fecha.

En ese contexto, se buscará indagar cómo se ejercen las facultades de mando de las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Interior del Estado de Chile en las misiones de paz.

Asimismo, sobre los protocolos en materia de denuncias por abusos sexuales, violaciones, comisiones de otros delitos y, en particular, sobre abusos de poder en contra de la población civil de los países receptores de las misiones de paz, tanto internacional como nacional.

También se ahondará en las sanciones y sus procedimientos en los casos de configuración de alguno de estos delitos o abusos, por parte de funcionarios o efectivos chilenos, casos en particular y estado de los mismos.

En la misma línea, la comisión investigará los actos de Gobierno en lo relativo a los hechos denunciados a través del estudio "They Put a Few Coins In Your Hand to Drop a Baby in You": A Study Of Peacekeeper-fathered Childen in Haiti", publicado por la Revista International Peacekeeing.

Finalmente, la comisión investigadora dispondrá de un plazo de 45 días para entregar su informe a la Sala de la Cámara de Diputados y podrá sesionar en cualquier lugar del país que se acuerde.

