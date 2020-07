Comisión de Gobierno Interior aprueba suspender multas por no pago de patentes de alcoholes

Los diputados respaldaron la propuesta legal que busca suspender las sanciones por el no pago de la patente de alcoholes que vence este 31 de julio, para ayudar a los empresarios del rubro gastronómico y turístico.

La Comisión de Gobierno Interior, presidida por la diputada Joanna Pérez (DC), aprobó y despachó a la Sala la moción que suspende transitoriamente la aplicación de multas por el no pago oportuno de las patentes consignadas en la ley de alcoholes, cuando dicha infracción coincida con la prohibición de funcionamiento dispuesta por la autoridad sanitaria, con ocasión de la pandemia de Covid-19.

El proyecto, que será informado a la Sala por la diputada Maya Fernández (PS), establece que a partir de la publicación de la presente ley y hasta 60 días después de que se levante la prohibición de funcionamiento establecida por el Ministerio de Salud, no se cursarán ni aplicarán, en lo referente al pago y renovación de las patentes otorgadas de conformidad a la ley N° 19.925, correspondiente al mes de julio del año 2020, las infracciones y sanciones que la misma norma señala, como consecuencia del retraso en el pago de las respectivas patentes.

El articulado estipula, además, que el incumplimiento del pago durante el tiempo que dure la prohibición de funcionamiento, no será imputable al deudor como tampoco se podrán realizar remates para cancelar lo adeudado.

Previo a la votación de la mencionada norma, la comisión escuchó al subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Masferrer; al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Fernando Paredes; a la presidenta de la Agrupación de Bares y Restaurantes de Los Ángeles, Claudia Illesca; al presidente de locales nocturnos de Valparaíso, Raúl Rojas, y al presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la comuna de Ñuñoa, Hugo Córdoba.

En primer término, tanto el Ejecutivo como el representante de los municipios, afirmaron que este proyecto incrementará los problemas financieros de los ayuntamientos, quienes ya dejaron de percibir en el primer semestre los ingresos por el pago de los permisos de circulación. Tanto Masferrer como Paredes, además, manifestaron que entienden la angustia de los comerciantes afectos al beneficio, pero que es necesario explorar otras soluciones que no mermen las arcas fiscales de los municipios.

"Una de las propuestas para los empresarios afectados podría ser eximirlos de sanciones" dijo el subsecretario de Desarrollo Regional. Por su parte, el alcalde Fernando Paredes, indicó que para él "la solución legislativa debe considerar recursos frescos del Estado, porque los municipios -como van- no tendrán dineros para ayudar a los más vulnerables de su territorio".

LOCATARIOS

Por su parte, los representantes del mundo gastronómico y turístico explicaron al grupo parlamentario que la situación del rubro es crítica, puesto que vienen siendo afectados desde el estallido social y, a partir del 19 de marzo, por la pandemia. Explicaron que desde esa fecha, todos los locales nocturnos dejaron de funcionar y los que se pudieron reconvertir a delivery, difícilmente se sostienen, ya que los gastos de base son mucho más altos que lo que perciben.

Comentaron, asimismo, que quienes aún hacen el esfuerzo por mantener sus locales, hipotecarán los próximos cinco años de ganancias. Por ello, llamaron a estudiar el tema de las patentes comerciales como un paquete, para evitar el quiebre de muchos empresarios.

Finalmente, recodaron a la comisión que, tanto la Contraloría General de la República como el Poder Judicial, han señalado que las patentes son en la actualidad un "hecho no gravado" y que ello significaría que no se debería cobrar por algo que no se ocupa, en el entendido que los locales no están operando.

